La crónica | El Villarreal femenino empata ante el Real Madrid B y se enfrentará al Osasuna en la primera eliminatoria del 'play-off' de ascenso (1-1)

El Villarreal femenino sumó un empate (1-1) en la última jornada de la fase regular en Primera Federación, ante el Real Madrid B en el campo 10 de la Ciudad Deportiva del conjunto madridista. El resultado, quizá, es lo de menos en esta ocasión. Lo importante acabar con buenas sensaciones y conocer al rival contra el que el equipo de Jordi Ferriols se enfrentará en la primera eliminatoria por el ascenso a Primera División. Ese equipo será el Osasuna. Si se supera a este rival, la final por el ascenso se jugaría contra el ganador de la otra semifinal: Osasuna-Valencia.

En un partido donde la portera del Villarreal Femenino, Montse Quesada, tuvo mucho trabajo, al final hubo reparto de puntos. El Real Madrid B no se jugaba nada y en el caso de las vila-realenses la finalidad no era otra que recuperar buenas sensaciones, no desconectar y prepararse para lo bueno que viene: el ‘play-off’ de ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino. El partido acabó con empate porque las madridistas neutralizaron el gol de Dana Pesantez, en el minuto 96.

Rival y fechas

El Villarreal femenino se enfrentará a Osasuna en la primera eliminatoria de la pelea por el ascenso a Primera División. El partido de ida será el próximo fin de semana (domingo 10) en la Ciudad Deportiva Tajonar de la capital navarra. La vuelta está fijada para el domingo 17 en Vila-real (posiblemente en el Mini Estadi). El ganador de esta eliminatoria se enfrentará en la final al que gane del CD Alba FF-Valencia. La ida de la final se jugará el domingo 24 y la vuelta el domingo 31. El ganador alcanzará la Primera División y acompañará al Alavés Deportivo en el ascenso de categoría.

Ficha técnica:

-1- Real Madrid B: Laia (Águeda, min. 77); Claudia, Amaya, Bibiana (Bea, min. 58), Noelia, Naira, Llamas, Silvia, Oihane (Alba, min. 68), Toko (Erika, min. 46) y Paula Rubio (Alicia, min. 59).

-1- Villarreal CF B: Montse Quesada; Estupiñán, Irene Miguélez (Moreira, min. 46), Laura Martín, María Romero, Marta Querol (Cienfu, min. 63); Dana Pesantez, María Macías (Sara Medina, min. 63); Alexia Jr (Adriana, min. 77), Luna Fígols y Balma (Enseñat, min. 65).

Goles: 0-1. Min. 88: Dana Pesantez. 1-1. Min. 96: Erika del Pino.

Árbitro: Patricia Luna Varo (Cádiz). Amonestó a la visitante Alexia Jr.

Campo: Ciudad Deportiva. Campo 10.

Entrada: 200 espectadores.