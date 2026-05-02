La crónica: El Villarreal no tiene piedad del Levante y sella su billete para otra Champions (5-1)

El Villarreal CF sí que ha justificado en LaLiga la inversión de 106 millones de euros realizada el pasado verano, algo que no hizo ni en Liga de Campeones ni en la Copa del Rey. Con el 4º mayor presupuesto de toda la Primera División, el conjunto que dirige Marcelino García Toral selló este sábado su billete para la próxima UEFA Champions League, será la sexta vez que los amarillos disputen la máxima competición continental y la segunda en la historia en la que lo hará de forma consecutiva. Y lo hizo bordando el fútbol, goleando sin piedad ni compasión a un Levante UD (5-1) que se jugaba la vida y dejando claro que la germanor entre clubs y aficiones existe, pero antes y después los partidos.

Un triunfo que, además de atar el deseado concurso europeo en el próximo ejercicio, sirve para consolidar la 3ª posición en la clasificación, con un Atlético de Madrid que está pensando más en meterse en la final de la Champions que en pelear con el Submarino.

Renato Veiga felicita a Mikautadze tras anotar el 1-0 del Villarreal ante el Levante. / Manolo Nebot

Sin contemplaciones

Pero esa es una batalla de los colchoneros. La que vivió el conjunto de la Plana Baixa en el derbi de la Comunitat Valenciana fue brillante, demoledora, en un duelo de rivalidad regional en el que los amarillos aplastaron la cabeza de los granotas cada vez que los levantinistas quisieron meterse en un partido teñido de groguet.

Y todo ello fue posible porque la plantilla del Villarreal está repleta de futbolistas de primer nivel internacional, con varios cracks incluido. Como Georges Mikautadze, que dejó bien claro que el Submarino tiene ariete de talla mundial para años. O Alberto Moleiro, que ha acostumbrado a los seguidores amarillos a encarar desde la izquierda, recortar y marcar golazos. O Gerard Moreno, que cada vez que toca el balón hace magia. O Nico Pepe, al que el Villarreal lleva dos años resucitándolo para el fútbol de élite... Y Comesaña, Parejo... y los que salieron desde el banquillo como Buchanan, Ayoze... Incluso permitiéndose el lujo de reservar a Pape Gueye.

Goleada amarilla en el derbi entre Villarreal y Levante. / Manolo Nebot

Fútbol total

Con todos esos ingredientes, un planteamiento ofensivo y un fútbol de mucho nivel, los amarillos acosaron desde el inicio a un Levante que solo pudo intentar resistir. En parte lo hizo en el primer acto, que terminó solo 1-0 con un golazo de Georges Mikautadze aprovechándose de un fallo de Matías Moreno y batiendo con sutileza a Ryan, un gol a lo crack.

Un primer período en el que el propio georgiano tuvo dos más, otra Gerard y Comesaña mandó un trallazo a la cruceta.

Espejismo y goleada

La segunda mitad comenzaba con un espejismo, ya que tras un gran centro de Pablo Martínez, Carlos Espí demostraba que es un proyecto de gran ‘9’, estilo Premier League, con un golazo de cabeza anticipándose a Pau Navarro.

El 1-1 en el 51’ le duró muy poco a los granotas, ya que once minutos más tarde, en el 62, Moleiro marcaba su gol marca de la casa desde la frontral: recorte, trallazo... golazo. Y cuatro más tarde Mikautadze aplacaba cualquier atisbo de reacción levantinista al no desaprovechar un pase de la muerte de Pepe.

Vídeo: El Villarreal celebra la Champions junto a su afición / Pablo Casado

Éxtasis final

Quedaban 22 minutos más el descuento y el Submarino se dedicó a torpedear a un Levante en el que el guardameta Ryan fue su mejor futbolista. El australiano evitó goles en manos a mano de Pepe y dos a Ayoze, pero no pudo evitar el zambombazo de Buchanan en el 88’ y otro buen gol de Nico Pepe un minuto después, tantos que certificaron una goleada con aroma a Liga de Campeones.

La plantilla del Villarreal CF celebra junto a su afición / Manolo Nebot

El Villarreal demostró que en el fútbol no hay germanor en el campo y que la inversión en futbolistas de primer nivel debe marcar diferencias. El Submarino aplastó al Levante para sellar su billete para otra Champions League.

Así va la clasificación de Primera División