Todo lo que debes saber sobre el Amics Castelló-Coto Córdoba de este domingo: ¿habrá milagro?
El conjunto de Pichel necesita remontar 30 puntos para lograr el ascenso a Primera FEB, a las 12.00 en el Ciutat
Este domingo, desde las 12.00 horas, el Ciutat de Castelló acogerá uno de esos partidos que pueden quedar grabados en la historia del club. El Amics Castelló afronta la vuelta de la final de campeones de Segunda FEB ante el Coto Córdoba con una misión gigantesca: remontar los 30 puntos de desventaja del encuentro de ida y lograr el ascenso a Primera FEB.
El equipo dirigido por José Luis Pichel sabe que el reto es mayúsculo, casi límite, pero también que el baloncesto ha escrito sus mejores historias cuando la lógica parecía sentenciada. Y en ese terreno, el Ciutat quiere volver a ser algo más que un pabellón: un impulso, una caldera, una fuerza capaz de multiplicar cada defensa, cada rebote y cada canasta.
Para lograrlo, el club ha hecho un llamamiento a su afición para intentar llevar en volandas al equipo desde el minuto uno. A partir de las 10:00h, los aledaños del pabellón acogerán una Fan Zone que pondrá la primera piedra de la remontada. Y en caso de no conseguirlo, el Amics tendrá una segunda oportunidad y deberá superar dos eliminatorias para ascender. ¿Quién dijo imposible?
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