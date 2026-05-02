La previa | El Villarreal B busca un triunfo para dar un paso de gigante hacia el 'play-off'

El Villarreal CF B quiere dar un paso de gigante para asegurar plaza de play-off de ascenso ante un Hércules CF herido en el orgullo y con otra temporada echada al traste antes de hora, aunque hoy en día cuenta con escasas opciones de entrar entre los cinco primeros. El partido, que se disputará en el Mini Estadi este domingo (12.00 horas), será dirigido por el colegiado valenciano Sergio Escriche Guzmán.

Carlos Macia. uno de los fijos en el centro del campo, presiona a Cheik Thiam. / Juan Francisco Roca

Son siete las jornadas que lleva el filial amarillo sin perder y con 155 días sin perder un partido en el feudo de la Plana. Se ha mostrado sólido el equipo de David Albelda, aunque el pasado fin de semana tuvo muchos problemas ante el Ibiza y se tuvo que conformar con el empate inicial (0-0), en un encuentro que pudo haber ganado cualquiera de los dos. Ahora llega un Hércules donde los problemas de todas las últimas temporadas vuelven a aflorar.

Casi todos disponibles

Para esta cita el Villarreal B recupera al defensa central onubense Ismael Sierra (en el punto de mira del Real Zaragoza), una vez ha cumplido el partido de suspensión. Los únicos que estarán ausentes son los dos futbolistas lesionados desde hace varias jornadas: Facundo Viveros y Barry.

Posible once del Villarreal B: Rubén Gómez; Budesca, Ismael Sierra, Lautaro, Eneko; Alassane, Carlos Macía; Nizar, Hugo López, Gaitán; y Albert García.