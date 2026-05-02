La previa | El Villarreal Femenino cierra la liga ante el Real Madrid B y espera rival para el 'play-off'

La fase regular en la Primera Federación Femenina llega esta tarde a su fin. El Villarreal de Jordi Ferriols llega a esta cita con los deberes hechos, con el primer objetivo cumplido: clasificarse para el ‘play-off’ de ascenso a Primera División, categoría que perdió hace dos primaveras. El último partido lo jugará contra el Real Madrid B, en el campo 10 de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, a las 16.00 horas. Partido que dirigirá la colegiada gaditana Patricia Luna Varo.

El Villarreal, pase lo que pase esta tarde en la capital de España, acabará en tercer puesto de la clasificación y tendrá el factor campo a su favor en las semifinales de esta fase de ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino. Jugar y esperar a ver quién será el primer rival en la lucha por subir de categoría. Si Albacete FF y Osasuna ganan sus respectivos partidos en casa serán las navarras las que les tocarían en semifinales. Si las pamplonicas pierden o empatan y ganan las manchegas, serían estas segundas las que se medirían al Villarreal en la primera eliminatoria.

Para afrontar este partido, intrascendente a nivel clasificatorio, el equipo de Jordi Ferriols perderá por sanción a su delantera y máxima goleadora del equipo: la castellonense Aixa Salvador (14 goles).