La previa del Villarreal-Levante | El Submarino, a un punto de cantar por sexta vez: "Som de Champions League"

Una, dos, tres, cuatro, cinco... y a punto de cantar por sexta vez en su historia: «Som de Champions». El Villarreal CF, después del esmorzar (14.00 horas), recibe al Levante UD en un derbi autonómico con mucho en juego, aunque con más urgencias para los granotas que para los amarillos, quiénes ya escuchan de fondo la hipnótica melodía la mejor competición de clubs. Esa que este año ha dado más disgustos que alegrías, pero que en otras ediciones dejó su sello para la eternidad. Habrá sexta parte, solo falta saber cuándo.

La primera oportunidad para sellarlo matemáticamente será contra el Levante, como ya ocurrió en la memorable 05/06. Aquella vez en la última jornada, esta vez a falta de cinco, también con el rival jugándose la vida (descendió en Vila-real). Un punto bastará a los de Marcelino para celebrar un logro de mucho mérito, que por la amplia diferencia con los rivales directos puede perder cierto valor (a 15 del Betis, a 21 del Celta, a 22 de la Real o a 24 del Athletic). Quizás con el tiempo será valorado.

El fortín de La Cerámica

Si algo ha destacado al Villarreal en esta Liga es por su fortaleza en La Cerámica ante equipos de la zona media y baja, a los que ha destrozado literalmente a todos. Incluso en dos últimas visitas complicadas ante la Real Sociedad y el Celta de Viga volvió a demostrar por qué es tercero y le saca cinco puntos al Atlético de Madrid. Un equipo sólido que, sin necesidad de brillar, tiene tanto talento en ataque que le basta para sumar de tres. En particular hay que destacar el rendimiento de Nicolas Pepe, que suma cuatro goles en los últimos seis partidos. Al igual que el talento de Gerard. Con él todo es más fácil.

Pape Gueye en Miralcamp. / VILLARREAL CF

Este podría ser el once

No parece que se vaya a guardar nada y Marcelino, a priori, saldrá con el mejor once posible. Mouriño es duda y Buchanan entraría en la convocatoria, aunque partirán desde el banquillo. El que volverá tras cumplir sanción es Santi Comesaña, futbolista vital en el centro del campo. Con Arnau Tenas titular en esta recta final, Freeman repetiría en el lateral derecho y la zaga estaría formada por Pau Navarro y Renato Veiga, con opciones para Rafa Marín. En el lateral izquierdo Pedraza y Cardona lucharán por un puesto, con ventaja para el cordobés. Con Gueye y Comesaña en sala de máquinas, la banda derecha será para el desatado Pepe y la izquierda, partiendo hacia dentro, jugará Moleiro. Arriba, la dupla Gerard-Mikautadze.

Posibles alineaciones. / VILLARREAL CF

Así llega el Levante

A dos puntos de la permanencia, cuando llegó a estar a siete, el Levante está metido de lleno en una salvaje pelea por eludir la quema del descenso. Desde la llegada de Luis Castro en diciembre, los granota fueron reviviendo paulatinamente y han sumado 15 puntos en los últimos ocho encuentros, logrando varias victorias trascendentales en el Ciutat ante el Getafe (1-0) y Sevilla (2-0) que le han permitido llegar con mucha vida a estas últimas jornadas. La mayor amenaza del equipo valenciano no es otra que Carlos Espí. El delantero de 19 años es una de las sensaciones de la segunda vuelta y ha marcado ocho goles, destacando por su fortaleza física y capacidad de encontrar el gol.

Etta Eyong, convocado

Una de las incógnitas era saber si Etta Eyong iba a entrar o no en la convocatoria. La decisión del Levante ha sido incluirle en la lista y en caso de jugar, deberá abonar 300.000 euros al Villarreal, como parte del acuerdo de traspaso. El camerunés empezó la Liga como un tiro viendo portería con una facilidad pasmosa pero actualmente es suplente y ha perdido muchísimo protagonismo. Tampoco estará el examarillo Dela, que sufrió unas molestias en su aductor contra el Espanyol. Sí regresa un jugador vital en ataque como Iván Romero. Con esto, el Villarreal CF buscará sumar y cantar de nuevo «Som de Champions League».