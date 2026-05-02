Marcelino sobre la vuelta de honor saludando al público del Villarreal: "Más que despedida, es agradecimiento"

El Villarreal CF consiguió la clasificación matemática a la próxima edición de la Champions League después de vencer al Levante(5-1) en el Estadio de la Cerámica. Marcelino garcía Toral se mostró muy satisfecho de lo logrado en la presente temporada, pero continúa sin desvelar su futura, pese a que adelanta que pronto se conocerá.

Puedes leer las declaraciones al completo del técnico a continuación.

Clasificación matemática

Aunque os dije la última rueda de prensa que estaba prácticamente conseguido, hoy ya es matemático. La manera ha sido muy brillante, entramos por la puerta grande a la Champions. Hemos cumplido el objetivo. Fuimos ambiciosos y lo hemos logrado. Para equipos que no sean el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid es muy complicado repetir Champions. Darles las gracias a todos y especialmente a los futbolistas. Estoy muy agradecido a ellos y muy felices.

Vuelta de honor saludándose o despidiéndose de la gente

Lo sabremos en poco tiempo cuando decidamos ambas partes comunicar cuál será el futuro. Más que despedida, es agradecimiento. He pasado una etapa anterior extraordinaria y esta, hasta el día de hoy, también. La afición siempre me ha respetado y querido. Ha sido bonito el día de hoy.

Se le considera uno de los mejores entrenadores de la historia

Orgulloso, por un lado, y agradecidísimo a la gente. En la vida hay que ser agradecido. Me han tratado y siguen tratándome genial. A la vez llevaba una responsabilidad enorme. Cuando llegamos aquí en noviembre de 2023 la situación era muy complicada y vinimos aquí porque creímos que podríamos girarla. Luego tengo una gran relación con todos los dirigentes y personas de club. Cuando hay un sentimiento en el trabajo, la responsabilidad aumenta.

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¿Por qué no se explican los motivos de su posible salida?

Hay que seguir unos tiempos y esos tiempos vienen marcados por las conversaciones y el mutuo acuerdo. Cuando llegamos aquí teníamos varios propósitos. A nivel deportivo, cambiar una dinámica negativa, rejuvenecer una plantilla y salir como amigos, lo que somos. Dentro de todos esos propósitos si nos toca salir, decidiremos cómo y cuándo. No hay nada que esconder y está todo muy claro desde hace tiempo. Hemos acordado una situación y hemos continuado buscando lo mejor para el Villarreal.

Una de sus mejores temporadas

Afortunadamente he conseguido cosas importantes en mi vida. No las califico de más o menos importantes. Uno de los momentos más importantes me tocó vivirlos aquí y fue el ascenso. En otros sitios hemos conseguido títulos, no muchos, pero dos tenemos. Luego hay otros ‘títulos’. Para un entrenador lograr o superar los objetivos planteados a principio de temporada también es un ‘título’. Aquí me ha tocado disfrutar mucho viniendo en situaciones muy complicadas.

Regreso de Kambwala

En ese camino tan alegre con tan buenos resultados hay momentos complicados. Hemos vivido situaciones complejas con lesiones. Era algo inusual y ese día a día para ellos también hay que recordarlo. Lo ha pasado muy mal, los que hemos estado alrededor sabemos cómo lo ha pasado. Una de las noticias positivas es que Willy ha vuelto hoy a jugar con el equipo. Es un chico joven con un espíritu maravilloso y le quedan muchos momentos para disfrutar.

Pablo Casado

Ha mejorado a muchos futbolistas

Siempre digo que el mérito es de los futbolistas, el entrenador les da herramientas. El trabajo de un entrenador no te da siempre frutos porque están los futbolistas. Siempre les insisto: el fútbol es un deporte colectivo. Si el equipo funciona, el nivel individual de los futbolistas aumenta. Es una felicidad inmensa ver como rinden estos futbolistas.