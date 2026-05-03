La crónica | Hugo López acerca un poco más al Villarreal B a asegurar plaza de ‘play-off’ (1-0)

Un gol del joven mediapunta internacional Hugo López, en el minuto 35, tras un clamoroso error de la defensa del Hércules, le permitió al Villarreal B sumar tres puntos ante el conjunto alicantino (1-0), en el Mini Estadi, que acerca más que nunca esa plaza de ‘play-off’ para el equipo de David Albelda, enrachado y con más de 155 días sin conocer la derrota en su campo. Ya queda menos para asegurarse ese puesto de privilegio.

No fue un partido fácil, pero el filial amarillo supo torear a un rival herido, con una mala dinámica y sin apenas opciones de clasificarse para jugar por ascender. La derrota en el Mini le deja tocado y hundido. Ahora matemáticamente ya no puede acceder a esa quinta plaza con la que soñaba antes de afrontar este partido en Vila-real.

Hugo López intenta marcharse de la marca del extremo tarraconense Josep Calavera. / Manolo Nebot

A por todas

No especuló el Villarreal B en el arranque del partido. Los de la Plana desbordaban por banda, y también por el centro, a un rival que arrancó con dudas. A las primeras de cambio se le anuló un gol al delantero catalán Albert García por fuera de juego (min. 19), pero la segunda aproximación acabó con el balón al fondo de las mallas. Error en la salida del balón del central Monsalve, el cuero se lo entregaron a Hugo López y que chaval de Alcantarilla no perdonó e hizo el 1-0 de buen derechazo, tras pase de Alassane Diatta.

Merodeó el área alicantina el equipo vila-realense, pero el partido no se alteró más en una primera parte muy bien disputada por el Villarreal B, que además se salvó de un presunto penalti en contra que el Video Suport anuló por fuera de juego previo. Así que tiempo de descenso con el 1-0.

El lateral murciano Dani Budesta intenta frenar al atacante visitante Puch. / Manolo Nebot

Segundo tiempo

Dio un paso adelante el Hércules tras el paso por el vestuario. Si bien el minuto 55 Retu estuvo a punto de empatar el partido, pero se encontró con la acertadísima intervención del portero Rubén Gómez (estuvo muy cerca el 1-1), es cierto que instantes después fue el poste de la portería de Carlos Abad el que privó el 2-0 y con ello no llegar a la recta final con tantas apreturas. Al final, se ganó por la mínima y cada vez el puesto de ‘play-off’ está más cerca de caer para la cesta del Villarreal B.

La próxima cita para el equipo de David Albelda será contra el Europa, en el Nou Sardenya, el próximo sábado a partir de las 16.30 horas.

El extremo malagueño Joselillo Gaitán se marcha por el carril zurdo seguido por Samu. / Manolo Nebot

Ficha técnica:

-1- Villarreal CF B: Rubén Gómez; Budesca, Sierra, Lautaro, Eneko; Gaitán (Ayman, min. 91), Alassane Diatta (Cheikh, min. 65), Carlos Maciá, César Bonafé; Hugo López (Eto'o, min. 65) y Albert García (Nizar, min. 77).

-0- Hércules CF: Carlos Abad; Samu, Rentero, Monsalve, Retu (Galvañ, min. 84); Calavera, Puch (Aranda, min. 77), Ben Hamed (Vico, min. 84); Andy Escudero (Jeremy, min. 91), Ropero y Nico (Guti, min. 84).

Gol: 1-0. Min. 25: Hugo López.

Árbitro: Sergio Escriche Guzmán (Valencia). Amonestó a los locales Diatta y Eneko; y los visitantes Samu y Vico.

Campo: Mini Estadi.

Entrada: 700 espectadores.