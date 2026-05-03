El 'uno a uno' de la goleada del Villarreal ante el Levante: ¡Vota al mejor del Submarino!

El Villarreal CF goleó al Levante UD para lograr un hito histórico, lograr por primera vez en su historia la clasificación para la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva.

El conjunto de la Plana Baixa se impuso con autoridad este pasado sábado al equipo granota en el Estadio de la Cerámica, un duelo en el que el Submarino de Marcelino García Toral certificó su clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League al derrotar el Levante UD por 5-1.

Partidazo del conjunto amarillo para sellar el billete a la Liga de Campeones con recital de Mikautadze, Nico Pepe y Alberto Moleiro, entre otros.

Pablo Casado

Estas son las puntuaciones de Ismael Mateu en su crónica para la edición web y papel del periódico Mediterráneo, destacando la brillantes del goleador georgiano, que ajustició con dos tantos al Levante. Además, ofrecemos una encuesta para que los lectores puedan elegir quién, según su punto de vista, fue el mejor groguet ante los granotas.

El uno a uno del Villarreal ante el Levante

El mejor: Mikautadze |9|

El delantero georgiano demostró que tiene vitola de ‘crack’ con dos golazos y creando mucho peligro.

Arnau Tenas |7|

Buen partido en general, muy atento a las salidas y con buen juego de pies. Dos paradas, una de ellas realmente espectacular.

Mikautadze, después de anotar su segundo tanto ante el Levante. / Manolo Nebot

Alex Freeman |8|

Su mejor partido desde que llegó, con brío, gran personalidad y siendo muy profundo. Subió y bajó, atacó y defendió.

Pau Navarro |7|

Buen nivel el mostrado por el canterano, con el único lunar del gol de Espí, al que no pudo parar. Es un valor seguro.

Reanto Veiga |7|

El portugués ejerció de jefe de la zaga amarilla. Tuvo contundencia, buen sentido de la anticipación y rindió con balón.

Renato Veiga abraza a Mikautadze tras el tanto del Villarreal. / Manolo Nebot

Pedraza |7|

Correcto en general, pero con algún momento de relajación en defensa. Bien cuando llegó por banda, buenos centros.

Comesaña |8|

Referente absoluto en la medular, presionando, recuperando balones y llegando al área. Asistió a Moleiro en el 2-1.

Parejo |7|

Lideró la creación de juego del Submarino desde la medular, con criterio y profundidad en los pases. Buen partido.

Gerard Moreno intenta frenar a un rival en el Villarreal-Levante. / Manolo Nebot

Alberto Moleiro |9|

Es súper clase y recuperó su mejor versión. Sentido asociativo, pase final y mucha llegada, además de un golazo desde fuera.

Nico Pepe |9|

Una pesadilla constante para el rival, encarando y desbordando en el uno contra uno. Un gol y dos asistencias. Sobresalió.

Gerard Moreno |7|

Calidad al servicio del equipo. Se movió entre líneas, filtró pases finales y lideró el juego ofensivo. Solo la faltó el gol.

Golazo de Mikautadze en el Villarreal-Levante. / Manolo Nebot

También jugaron

Cardona |7|

Asistente en la tarde del sábado, dio el pase de gol a Nico Pepe en el 5-1.

Ayoze |7|

Muy peligroso desde que entró en el campo, donde tuvo dos claras ocasiones que sacó el meta rival.

Galería: Las mejores imágenes de la previa del derbi entre Villarreal y Levante / Manolo Nebot

Partey | 6 |

Entró en la recta final del encuentro para darle orden al centro del campo del Submarino.

Kambwala | 6 |

Reapareció tras su lesión el pasado mes de agosto del 2025, volviendo a jugar un partido oficial.

Buchanan | 7 |

El internacional por Canadá aprovechó sus minutos en la recta final para hacer un golazo en el 4-1.

Alberto Moleiro celebra el 2-1 del Villarreal ante el Levante. / Manolo Nebot

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