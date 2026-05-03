Ovación a Marcelino, ganadores de pilota y ‘germanor’ entre aficiones... ¡Todo lo que no se vio en el Villarreal-Levante!

La temporada 2025/26 encara su recta final en Primera División. Este pasado sábado, en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal CF y el Levante UD disputarón un atractivo derbi autonómico marcado por el buen ambiente en la grada y las excelente relaciones entre ambos clubs.

Duelo en el que el Submarino de Marcelino García Toral certificó su clasificación para la próxima edición de la UEFA Champions League al derrotar el Levante UD por 5-1.

Mediterráneo te cuenta todo aquello que no se vio a través de televisión y que se perdieron aquellos que no tuvieron la fortuna de acudir al coliseo de Vila-real a animar al Submarino.

La afición del Villarreal disfrutó en la previa del partido ante el Levante en la sede de la Agrupació de Penyes (APV). / Manolo Nebot

Hermandad entre aficiones

Las relaciones entre las aficiones del Villarreal CF y el Levante UD son excelentes desde hace muchos años. Tal es así que ayer, los 600 seguidores del conjunto granota desplazados al Estadio de la Cerámica recibieron una sonora ovación cuando el speaker del coliseo amarillo citó la presencia de los incondicionales levantinistas. Previamente, en los prolegómenos del partido, la Agrupació de Penyes del Villarreal (APV) ejerció de anfitriona con la Delegació de Penyes del Levante en la sede del entre groguet en la celebración del tradicional acto de hermandad entre las dos hinchadas que mantienen un estrecho vínculo.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, junto a su homólogo del Levante, Pablo Sánchez Morante. / Villarreal CF

Los clubs, unidos

Evidentemente, también las relaciones entre los clubs y sus directivas son excelentes, especialmente desde que el Submarino ejerció de local en el Ciutat de València en el inicio de la temporada 2022/23 debido a las obras de remodelación del estadio amarillo. El presidente amarillo, Fernando Roig, y el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles, lideraron el encuentro de directivas. El presi hizo entrega de un detalle cerámico a la entidad levantinista, con su presidente, Pablo Sánchez Morante, como representante.

Los campeones de la décima edición del Trofeu Villarreal CF de pilota valenciana, Puchol II, Javi y Carlos, recibieron un homenaje. / Villarreal CF

Los pilotaris campeones

En los prolegómenos del choque, los campeones de la décima edición del Trofeu Villarreal CF de pilota valenciana, Puchol II, Javi y Carlos, recibieron un homenaje y la merecida ovación de los aficionados groguets tras su reciente conquista en el trinquet Salvador Sagols de Vila-real.

La Fan Zone, que contó con un sinfín de talleres y atracciones en los prolegómenos del Villarreal-Levante. / Manolo Nebot

Fan Zone y solidaridad

El club instaló como de costumbre la Fan Zone, que contó con un sinfín de talleres y atracciones para los groguets más pequeños de la familia: PlayZone, campo de 3×3, pintacaras, manualidades, chutómetro, toro mecánico y reto de toques. Además, Ambar Triple Zero tuvo presencia con Aludme Dystonia, asociación sin ánimo de lucro que ayuda a todas las personas afectadas por distonía.

La Fan Zone, que contó con un sinfín de talleres y atracciones en los prolegómenos del Villarreal-Levante. / Manolo Nebot

Peña destacada

La peña Sant Pasqual de Vila-real, que celebra su 25º aniversario, fue la protagonista del partido al ser la peña homenajeada y saltó al campo para hacerse la fotografía con el once inicial del Submarino.

La peña Sant Pasqual de Vila-real, que celebra su 25º aniversario, fue la protagonista del partido al ser la peña homenajeada. / Manolo Nebot

La Copa Faulconbridge

La Copa Faulconbridge de tenis, torneo ATP Challenger 175, se dio a conocer con el extenista nulense Dani Gimeno, al que recibió Marcos Senna en nombre del club. Una competición que se celebrará del 11 al 17 de mayo y donde participará Roberto Bautista, que anunció su retirada para el final de este curso.

La Copa Faulconbridge de tenis, torneo ATP Challenger 175, se dio a conocer con el extenista nulense Dani Gimeno, al que recibió Marcos Senna en nombre del club / Villarreal CF

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