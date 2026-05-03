Kambwala vuelve a sonreír y nueve meses después se suma a la causa del Villarreal

Willy Kambwala volvió a sonreír. El franco-congoleño jugó ante el Levante un partido oficial tras nueve meses sin hacerlo por la grave lesión muscular que sufrió el pasado verano en pretemporada.

El central de 21 años sufrió una rotura en el isquiotibial en la pierna izquierda el 31 de julio en un triangular en Oviedo midiéndose al Génova, teniendo que ser operado y estando más de ocho meses fuera de los rectángulos de juego.

Kambwala, que ya había estado en varias de las últimas convocatorias, entró en el minuto 81 por Pau Navarro con 3-1 para el Submarino, que acabó ganando 5-1.

El defensa llegó al Villarreal en el verano de 2024 procedente del Manchester United tras un pago de cerca de 10 millones de euros por parte del club groguet, en el que jugó 19 partidos en su primera campaña.

Willy Kambwala aplaude al público del Villarreal tras regresar a los terrenos de juego ante el Levante. / Manolo Nebot

Felicidad

Kambwala se marchó «muy feliz» el pasado sábado por lograr el objetivo de regresar a la Liga de Campeones. «Nos fuimos muy satisfechos por lograr el objetivo de clasificarnos para la Champions League como el año pasado, que era el reto que nos habíamos planteado», explicó.

Sobre su regreso a los terrenos de juego, el zaguero no ocultó su satisfacción: «Estoy muy feliz haber podido jugar de nuevo. Llevaba entrenando a pleno rendimiento desde febrero, y ahora me siento muy bien para competir».

«Hicimos un plan para mi regreso a un partido oficial desde mi rehabilitación. He pasado momentos complicados, pero lo más importante es que ahora estoy de vuelta y todo lo enfoco en sumar minutos de aquí a final de temporada», reconoció el central del Submarino.

Willy Kambwala, defensa del Villarreal, en la Ciudad Deportiva Llaneza durante el proceso de rehabilitación. / Villarreal CF

Agradecido al club y elogios al equipo

Un Kambwala que tuvo muestras de afecto tanto al club, por sus atenciones una vez lesionado, como para la afición, que ha estado en todo momento a su lado. «Quiero agradecer el apoyo de club y afición en esta temporada, hemos demostrado que somos una gran familia», quiso resaltar.

Incluso a la hora de analizar el buen devenir de la campaña del conjunto de Marcelino García Toral, dejó una frase sentenciadora: «Hemos demostrado que estando unidos y, tanto por juego como por mentalidad, somos uno de los mejores equipos de España». Willy vuelve a sonreír.