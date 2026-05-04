El sueño de Moleiro en esta final de temporada: "Sería un premio increíble ir al Mundial y me siento preparado para ello"
El tinerfeño suma 10 tantos en Liga y en su primera temporada de amarillo está siendo un jugador capital
Alberto Moleiro volvió a ser decisivo en la victoria contra el Levante con un golazo marca de la casa que permitió al Submarino marcar el 2-1 y encarrilar el triunfo. Un golazo por la conducción y por la definición, de puro crack.
El tinerfeño, que suma 10 goles en su primera temporada como jugador del Villarreal, aspira a jugar el Mundial y reconoció que no tenía en su mente alcanzar estas espectaculares cifras goleadoras. «La verdad es que no me esperaba hacer esta gran temporada. Me la planteé sin expectativas y ahora no queda otra que seguir», analizó.
Sobre la próxima Champions
Asimismo, se mostró muy satisfecho por conseguir el billete de la Champions a cuatro jornadas del final y tiene ganas de revancha de cara a la próxima edición tras la mala experiencia este año. «Tenemos muchas ganas de competir en la Liga de Campeones y demostrar que podemos hacerlo mucho mejor que esta temporada. Esperamos estar a la altura», apuntó.
El sueño del Mundial
Por otro lado, el mediapunta del Submarino volvió a presentar su candidatura a Luis de la Fuente reconoció que sería un sueño ir al Mundial del próximo verano: «Estar en boca de la selección es un orgullo. Ojalá se pueda dar porque sería un premio increíble que todo niño sueña. Ojalá, me siento preparado para ello», finalizó.
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