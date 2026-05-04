El Villarreal se consolida en la élite europea y disputará su 6ª Champions... ¿con o sin Marcelino?
Por primera vez en la historia, el Submarino repetirá participación en Liga de Campeones dos campañas de forma consecutiva
La entidad amarilla y Marcelino anunciarán este lunes el futuro del técnico asturiano, una decisión que apunta a despedida
El Villarreal CF se consolida en la élite del fútbol europeo. El conjunto amarillo ya tiene billete para la UEFA Champions League 2026/27. El Submarino certificó el pasado su clasificación matemática para la máxima competición continental tras golear por 5-1 al Levante UD en el Estadio de la Cerámica, en un derbi autonómico que terminó convertido en fiesta amarilla. El equipo de Marcelino García Toral necesitaba un punto, pero firmó una victoria de autoridad con los goles de Georges Mikautadze, por partida doble, Alberto Moleiro, Tajon Buchanan y Nico Pepe.
Esta clasificación no es una más. El Villarreal disputará la próxima temporada su sexta Champions League, contando sus participaciones en la fase principal de la competición: 2005/06, 2008/09, 2011/12, 2021/22, 2025/26 y 2026/27. Pero el dato que eleva todavía más el logro es otro: por primera vez en su historia, la entidad de la Plana Baixa jugará la Liga de Campeones dos campañas de manera consecutiva.
Hasta ahora, el Submarino había tocado la élite europea de forma brillante, pero sin continuidad inmediata. Fue semifinalista en 2005/06, alcanzó los cuartos de final en 2008/09, vivió una experiencia dura en 2011/12 (eliminado en primera fase en una campaña que terminó en descenso a Segunda División), volvió a rozar la final en 2021/22, cuando cayó en semifinales ante el Liverpool, en el pobre presente ejercicio 25/26, sumando un solo punto y siete derrotas.
Salto de grande
La gran diferencia está ahora en la regularidad. El Villarreal ya no solo aparece en la Champions como invitado incómodo o como revelación europea, sino como un equipo capaz de sostener su nivel en LaLiga durante dos temporadas seguidas. La goleada ante el Levante puso el broche a una campaña de enorme consistencia, con el equipo instalado en la zona noble, siendo 3º a falta de cuatro partidos, con 5 puntos más que el Atlético (4º).
Entre la élite
El hito sitúa a los amarillos en el grupo de élite del fútbol español, ya que junto a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, fijos en la Champions, solo Valencia, Deportivo de la Coruña y Sevilla han sido capaces de repetir participaciones en la máxima competición.
El Valencia lo hizo en diferentes etapas, con especial peso en sus finales de 2000 y 2001 y sus rachas posteriores. El Deportivo encadenó cinco presencias consecutivas entre 2000/01 y 2004/05, la época dorada del Superdépor. Y el Sevilla repitió en dos ciclos recientes, consolidado como uno de los clubs españoles con mayor presencia europea del siglo XXI.
Jugar la Champions 26/27 supone dinero, prestigio y una herramienta deportiva clave para reforzar el proyecto. Y confirma que el Villarreal ha dado un paso más en su historia. Ya no se trata solo de recordar las semifinales ante Arsenal o Liverpool. Ahora se trata de repetir, consolidarse y mirar a Europa desde la continuidad.
El anuncio de Marcelino
El Submarino volverá a escuchar el himno de la Champions. Y esta vez lo hará con un matiz nuevo: por primera vez, el Villarreal jugará entre los grandes por segundo año consecutivo. Todo ello de la mano de Marcelino García Toral, entrenador que en esta segunda etapa al frente del equipo ha sido el artífice de dichas clasificaciones.
Ahora, tras dos temporadas y media, club y técnico pospusieron la decisión de si seguirá o no al frente del Villarreal, un veredicto que ambas partes explicarán este lunes, en un anuncio que huele a despedida tras la emotiva vuelta de celebración que dio el asturiano el sábado tras lograr el objetivo.
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