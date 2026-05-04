Al Villarreal femenino le esperan 180 minutos de alto voltaje en la eliminatoria ante Osasuna
El partido de ida de esta semifinal será este sábado en Tajonar a partir de las 16.00 horas
Los precedentes son muy buenos, pero hay que ir con pies de plomo. El sábado a las 16.00 horas en Tajonar arranca la carrera de cuatro equipos para conseguir una única plaza de ascenso a Primera División femenina. Ahí está el Villarreal Femenino de Jordi Ferriols que ya sabe que el primer obstáculo a sortear será Osasuna Femenino. La ida será este sábado o domingo en Tajonar, y la vuelta siete días después en el Mini Estadi. Esta temporada en Tajonar se ganó 0-2 y en Vila-real por 2-1.
Será el primer escollo, porque en caso de que las vila-realenses ganen su eliminatoria, se tendrán que ver en la final contra el equipo que resulte ganador de la siguiente eliminatoria: Valencia Féminas o CD Alba FF. También será a doble partido. Si es el Valencia, la ida sería en Vila-real.
Si fuera el Alba FF, sería primero en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta y la vuelta en el Mini Estadi. Si en el segundo partido de ambas rondas (semifinales y final) al final del tiempo reglamentado hay empate, habría prórroga de 30 minutos y si sigue la igualdad el ganador se decidiría en la tanda de penaltis.
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