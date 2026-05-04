El Villarreal homenajeará a Marcelino en la última jornada ante el Atlético en la fiesta de celebración de la Champions

De bien nacido es ser agradecido y, como ambas partes han reconocido, la separación deportiva ha sido totalmente amistosa. El Villarreal CF ha hecho público este lunes que Marcelino García Toral no seguirá siendo el entrenador del primer equipo amarillo la próxima temporada, al acabar contrato este próximo 30 de junio y no ser renovado. El motivo, la distancia entre las pretensiones deportivas de una y otra parte.

Pero, como el propio técnico dejó claro desde que regresó en su segunda etapa en el Submarino, allá por noviembre del 2023, "cuando sea el momento de irse, será de forma amistosa". Y dicho y echo. La decisión llega de mutuo acuerdo, en un contexto marcado por la disparidad de criterios deportivos de cara al futuro proyecto del Submarino, pero también desde el respeto y el agradecimiento a una etapa de enorme valor competitivo.

La plantilla del Villarreal celebró en el vestuario la clasificación para la Champions League 2026/27. / Villarreal CF

El comunicado oficial

El club de la Plana Baixa ha ofrecido un comunicado público agradeciendo la labor del técnico asturiano y dándole el lugar que merece en la historia de la entidad.

Este es el comunicado íntegro:

"El Villarreal CF y Marcelino García Toral separarán sus caminos a final de temporada. De esta manera, el entrenador asturiano finalizará su segunda etapa en la entidad, tras haber recalado en el 2023, consiguiendo la clasificación a la Liga de Campeones por segundo año consecutivo y por primera vez en la historia del club.

El Villarreal CF ha agradecido públicamente a Marcelino y su cuerpo técnico su profesionalidad, compromiso y trabajo. / Villarreal CF

El Villarreal CF quiere agradecer públicamente a Marcelino y su cuerpo técnico su profesionalidad, compromiso y trabajo desde el primer día, así como su implicación diaria y su contribución al desarrollo deportivo durante las 7 temporadas en las que ha estado al frente del equipo en las dos etapas (2013 al 2016 y 2023 al 2026). El asturiano se ha convertido en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del club -acabará con 298 encuentros entre todas las competiciones- y ostenta tener el récord de victorias con 145 triunfos hasta la fecha.

En su trayectoria al mando del banquillo amarillo, Marcelino ha conseguido hitos tan destacados como el regreso del Villarreal CF a la máxima categoría del fútbol español (2013) y cinco clasificaciones europeas entre UEFA Champions League y Europa League -alcanzó las semifinales en 2016-, además de las semifinales de la Copa del Rey en 2015".

Homenaje a Marcelino en la fiesta de la Champions

El comunicado prosigue anunciando que el Submarino homenajeará a Marcelino en la última jornada ante el Atlético, el fin de semana del 23 ó 24 de mayo, en la fiesta de celebración de la Champions:

"El Villarreal CF le rendirá homenaje en el último partido de LaLiga frente al Atlético de Madrid en lo que será la fiesta de celebración de la Champions League con la afición en el Estadio de la Cerámica.

Gracias, de corazón, Marce. Gracias por todo lo que has dado a este club y a esta afición. Te deseamos lo mejor en tus futuros proyectos deportivos".

Sin duda, una bonita forma de terminar. La salida de Marcelino pondrá fin a su segunda etapa en el Villarreal, iniciada en noviembre de 2023 y que se cerrará en junio de 2026. Habrán sido dos temporadas y media en las que el técnico asturiano ha devuelto estabilidad, ambición y resultados a un equipo que volvió a engancharse a la élite de LaLiga y que ha conseguido un hito sin precedentes para la entidad: clasificarse dos temporadas consecutivas para la Champions League.

La celebración por la clasificación a una nueva edición de la Liga de Campeones por parte de la plantilla del Villarreal en La Cerámica. / Villarreal CF

Merecido reconocimiento

Y será en la fiesta de la celebración por la clasificación a una nueva edición de la Liga de Campeones donde el Villarreal hará el reconocimiento público que Marcelino merece por toda su trayectoria y éxitos en el Submarino. El asturiano se va como el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Villarreal CF. Si completa el calendario previsto hasta final de temporada, cerrará su trayectoria amarilla con 298 encuentros oficiales entre todas las competiciones.

A ese registro se suma otro dato de enorme peso: Marcelino ostenta también el récord de victorias en el banquillo del Villarreal, con 145 triunfos hasta la fecha. Son cifras que explican la dimensión de su influencia en el club y que lo colocan por encima de cualquier otro entrenador en términos de continuidad, impacto y rendimiento.