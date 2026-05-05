La carta de Marcelino García a la afición del Villarreal donde explica su despedida

El Villarreal CF se despide de Marcelino García Toral, el técnico que volvió a tomar las riendas del equipo en un momento delicado y que, una vez más, deja huella en el club amarillo. Su adiós cierra una segunda etapa marcada por la reconstrucción, la competitividad y la identidad. El anuncio oficial por parte del club, este lunes, ha provocado un alud de respuestas. El propio técnico da su punto de vista a través de una carta a la afición, publicada a través de las redes sociales.

Legado

Marcelino regresó al Estadio de la Cerámica con la misión de estabilizar a un equipo que había perdido rumbo. Fiel a su estilo, apostó por el orden, la intensidad y un modelo reconocible que devolvió al Villarreal a ser un conjunto fiable. Bajo su dirección, el equipo recuperó solidez defensiva y volvió a competir con regularidad en LaLiga, devolviéndolo a la Champions League dos años seguidos.

Más allá de los resultados, su mayor legado ha sido volver a dotar al Villarreal de una identidad clara. Marcelino es un técnico de convicciones firmes, exigente en lo táctico y meticuloso en el trabajo diario, lo cual se ha reflejado en un equipo más equilibrado y competitivo.

Su salida deja sensaciones encontradas. Por un lado, el reconocimiento a un entrenador que ha sido clave en distintas etapas del club; por otro, la incertidumbre sobre el rumbo que tomará ahora el proyecto deportivo (Iñigo Pérez, actual técnico del Rayo Vallecano, tomará su testigo). No es la primera vez que Marcelino dice adiós al Villarreal, pero en todas ellas su figura ha quedado asociada a momentos importantes.

El técnico asturiano se marcha con el respeto de la afición y del vestuario, consciente de haber cumplido con el objetivo de devolver estabilidad y competitividad. Su nombre queda, una vez más, ligado a la historia reciente del Villarreal como uno de los entrenadores que mejor ha entendido la esencia del club.

Ahora se abre una nueva etapa en La Cerámica, pero el sello de Marcelino —orden, carácter y ambición— seguirá siendo una referencia en el camino del Villarreal.

La despedida

A través de Facebook, Marcelino ha comunicado lo siguiente:

Ha llegado el momento de cerrar una bonita historia. Ha sido una decisión meditada, tomada desde la tranquilidad y con la honestidad que define nuestra trayectoria.

Volvimos en un momento de dificultad y ahora nos vamos con la satisfacción del trabajo bien hecho y el orgullo de haber devuelto al Villarreal CF al lugar que le corresponde, junto a los mejores. Hemos sido felices en estas dos etapas. Siete temporadas en un club que nos ha tratado con cariño y respeto.

Gracias especialmente al presidente Fernando Roig y al consejero delegado Fernando Roig Nogueroles por haber confiado en nosotros, y también al inolvidable José Manuel Llaneza que, aunque ya no está con nosotros, siempre nos mostró su apoyo, respeto y cariño.

Agradecer a todos los trabajadores del club que nos dieron su continuo apoyo y confianza, permitiéndonos disfrutar de la convivencia cada día.

Queremos destacar el cariño y el respeto de la afición, que nos mostró su apoyo incondicional.

Capítulo especial de agradecimiento para los jugadores, representados por sus capitanes. Valoramos su esfuerzo individual y colectivo, que nos permitió alcanzar, dos años consecutivos, la participación en la Champions League por primera vez en la historia del club. Ha valido la pena compartir este viaje con todos y cada uno de ellos, sentir su entrega y respeto. Como personas y como deportistas, nos han demostrado su profesionalidad, compromiso y confianza. Además de los buenos resultados, nos quedamos con el grupo humano que hemos formado.

Quiero destacar el excelente trabajo de mis compañeros en el cuerpo técnico. Su compromiso diario, su profesionalidad y su capacidad han sido claves. Es un privilegio compartir este camino con ellos. Gracias por vuestra lealtad, ayuda y capacidad.

Mis mejores deseos para el futuro. Siempre llevaré al Villarreal CF en mi corazón, ha sido muy importante en mi vida y me siento parte de su historia.

¡Gracias, groguets! ¡Endavant!