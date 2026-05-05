El premio extra para el Villarreal por la clasificación para la Champions League

Se celebró sobre el césped y las gradas del Estadio de la Cerámica el pasaporte conseguido por el Villarreal CF para disputar, otra vez, la edición 2026/2027 de la Liga de Campeones, tras finalizar el partido frente al Levante UD que acabó con goleada amarilla (5-1). Un premio doble para el club de la Plana, puesto que con esta clasificación el que también jugará en Europa la próxima temporada será el juvenil A.

El juvenil A amarillo volverá a enfrentarse a los mejores equipos europeos de su categoría. / Gabri Utiel

Otro repeat

Lo hará, por segundo año consecutivo, en la UEFA Youth League, donde participan todos los equipos sub-19 de los conjuntos clasificados para afrontar la atractiva Liga de Campeones.

La temporada todavía en curso, el juvenil A del Villarreal CF, liderado en el banquillo por Pepe Reina, tuvo una destacadísima participación en la competición continental. Después de una maravillosa fase de grupos, luego en las eliminatorias llegó hasta los cuartos de final, siendo derrotado por el Paris Saint-Germain (0-1), en el Mini Estadi.

El juvenil alcalzó los cuartos de final de la UEFA Youth League la pasada temporada. / Gabri Utiel

Lo que pueden volver a disputarla

Fue una experiencia maravillosa para los integrantes del juvenil del Villarreal CF. Algunos repetirán esta próxima temporada, porque aún reúnen el requisito de ser sub-19, pero algunos ya no la podrán volver a jugar esta vivencia al dar paso a la categoría sénior.

Pero lo cierto es que el juvenil amarillo volverá a competir en el máximo nivel internacional la próxima campaña.

Manolo Nebot

Un repaso a esta competición

La UEFA Youth League es la principal competición europea de clubes a nivel juvenil, organizada por la UEFA y creada en la temporada 2013/2014. Está diseñada como la Champions League de las canteras, enfrentando a los mejores equipos sub-19 del continente y sirviendo como escaparate para las futuras estrellas del fútbol europeo.

El torneo tiene un formato mixto. Por un lado, participan los equipos juveniles de los clubs clasificados para la fase de grupos de la Champions League, replicando ese mismo calendario. Por otro, se suma la denominada “Ruta de los campeones nacionales”, en la que compiten los campeones juveniles de cada país. Ambos caminos confluyen en eliminatorias directas hasta llegar a la fase final.

Uno de los aspectos más destacados de la Youth League es su papel en la formación de futbolistas. Por esta competición han pasado jugadores que hoy son figuras mundiales, como Kylian Mbappé, Erling Haaland o Vinícius, lo que refuerza su valor como plataforma de desarrollo y visibilidad.

Galería | Las mejores imágenes del Villarreal-PSG, en los cuartos de la Youth League / GABRIEL UTIEL

Ganadores

En cuanto al palmarés, el Chelsea ganó dos títulos consecutivos (2015 y 2016), destacando por su potente cantera en aquellos años. El FC Barcelona también ha dejado su huella, siendo el primer campeón en 2014 y repitiendo en 2018, además de volver a imponerse en 2025.

Otros clubs que han levantado el trofeo son el Real Madrid (2020 y en este 2026), el FC Porto (2019), el RB Salzburg (2017), el AZ Alkmaar (2023) o el Olympiacos (2024), reflejando la diversidad de academias competitivas en Europa.

Más allá de los títulos, la Youth League se ha consolidado como un paso intermedio clave entre el fútbol formativo y la élite. Su exigencia competitiva, el nivel de los rivales y el contexto internacional la convierten en una experiencia fundamental para los jóvenes talentos que aspiran a dar el salto al primer equipo.