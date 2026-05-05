Hugo López, el goleador del Villarreal B que arenga a sus compañeros hacia el 'play-off': «El objetivo está más cerca»

El pequeño gran héroe del domingo ante el Hércules fue el joven mediapunta Hugo López, autor del gol que valieron los tres puntos y que dejan al Villarreal B en una buena disposición para disputar el ‘play-off’ de ascenso a Segunda División. El chaval de Alcantarilla reconoció que fue «un partido de nivel muy alto, parecido al que nos encontraremos en la fase de ascenso». Contento se mostró por haber firmado su tercer gol esta temporada. «He podido ayudar con el gol, pero fue gracias al esfuerzo de todo el equipo», dijo.

Hugo López celebra con sus compañeros el gol que marcó el domingo frente al Hércules. / Manolo Nebot

El atacante murciano destacó que en esta recta final del campeonato «tenemos que dar el máximo de sí cada uno de nosotros. El objetivo que nos pusimos está muy cerquita. Lo que está claro también es que no nos podemos confiar lo más mínimo porque ahora todos los equipos se juegan mucho, tanto por arriba como por abajo y puede haber sorpresas».

El Europa, rival directo en la pelea por el ‘play-off’, es el próximo contrincante para el Villarreal B de David Albelda. «Sabemos que estamos preparados para jugar contra quién sean. Nos tocas un rival muy duro como es el Europa, allí en su campo, y lo afrontaremos como si fuese un partido de ‘play-off’, porque será muy parecido a los nos podemos encontrar en la fase de ascenso. Así que tocará salir a ganar, como siempre».