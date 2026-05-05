El reencuentro Marcelino-Iñigo Pérez en Vallecas antes del relevo en el banquillo del Villarreal ya tiene fecha y hora

La 37ª jornada liguera de Primera División, la penúltima del campeonato, ya tiene fecha y hora. LaLiga ha anunciado este martes que todos los partidos se disputarán en horario unificado debido a que en la mayoría de ellos habrá objetivos deportivos en juego.

Entre los encuentros señalados aparece el Rayo Vallecano - Villarreal CF, que se jugará en el Estadio de Vallecas y que tendrá un atractivo añadido más allá de lo deportivo: el reencuentro entre Marcelino García Toral e Iñigo Pérez.

Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, es el elegido para reemplazar a Marcelino en el Villarreal CF. / Manolo Nebot Rochera

Un duelo con sabor a relevo en el banquillo amarillo

El partido medirá al actual entrenador del Villarreal con el técnico que está llamado a sustituirle la próxima temporada. Este pasado lunes se hizo oficial que Marcelino no continuará en el Villarreal CF al no alcanzarse un acuerdo para renovar su contrato, que finaliza el próximo 30 de junio.

El elegido para tomar el relevo será Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, cuyo fichaje por el club amarillo se oficializará una vez concluya la temporada. De este modo, Vallecas será escenario de un cara a cara cargado de simbolismo: el técnico que cierra etapa frente al que prepara su llegada al banquillo de La Cerámica.

Marcelino abraza a Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano y el elegido para reemplazarle en el Villarreal CF. / Manolo Nebot

¿Cuándo se disputa la penúltima jornada?

Finalmente, LaLiga ha decidido que la penúltima jornada se dispute de forma unificada el domingo 17 de mayo a las 19.00 horas, una decisión habitual en el tramo final de la temporada cuando todavía puede haber objetivos clasificatorios en juego.

Vallecas, parada clave en la recta final

El Villarreal visitará a un Rayo competitivo en su estadio en una jornada que puede resultar decisiva para los objetivos de ambos equipos. La condición de horario unificado añade tensión a una tarde en la que todos los encuentros arrancarán al mismo tiempo, con especial atención a la clasificación y a los posibles cambios en función de los resultados de las jornadas anteriores.

LaLiga dio este martes a conocer los horarios de la 37ª jornada liguera de Primera División. / LaLiga

LaLiga, además, recuerda que los horarios podrían sufrir modificaciones. El organismo recomienda consultar regularmente su web oficial y los canales de venta de entradas, ya que los partidos quedan sujetos a posibles ajustes si las circunstancias deportivas o organizativas así lo requieren.

En cualquier caso, el foco en Vallecas estará puesto en dos nombres propios: Marcelino García Toral e Iñigo Pérez, presente y futuro inmediato del Villarreal, cara a cara en la penúltima jornada de Primera División. Un técnico asturiano que será homenajeado una semana después, en la última jornada ante el Atlético de Madrid en La Cerámica.