Ya hay días y horas para el Osasuna-Villarreal: en juego, el ascenso a la Liga F Moeve

Ya ha trascendido que el partido de ida de la semifinal por el ascenso a la primera división femenina, entre Osasuna y Villarreal, se jugará este sábado (9 de mayo del 2026), a partir de las 16.00 horas, en las instalaciones de Tajonar.

También hay fecha concreta para la disputa de un encuentro de vuelta: domingo 17 de mayo, a las 20.00 horas, en el Mini Estadi de Miralcamp.

Precedentes

Cabe recordar que, durante la fase regular de Primera Federación, el conjunto de Jordi Ferriols ya se impuso en tierras navarras por 0-2 , con doblete para Sara Medina.

, con doblete para Sara Medina. También ganó después en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, entonces por 2-1 (marcaron Alexia Blanco y Aixa Salvador).

El domingo a las 12.00 horas se disputará la ida de la otra semifinal, entre el Alba y el Valencia.

Lo que vendrá después

Los precedentes son muy buenos, pero hay que ir con pies de plomo. Este fin de semana arranca la carrera de cuatro equipos para conseguir una única plaza de ascenso a la primera división femenina, la Liga F Moeve. Ahí está el Villarreal de Jordi Ferriols que ya sabe que el primer obstáculo a sortear será Osasuna Femenino. La ida será este sábado en Tajonar y la vuelta, después en el Mini Estadi: 17 de mayo, a las 20.00 horas.

Será el primer obstáculo, porque en caso de que las vila-realenses ganen su eliminatoria, se tendrán que ver en la final contra el equipo que resulte ganador de la siguiente eliminatoria: Valencia Féminas y CD Alba FF. También será a doble eliminatoria. Si es el Valencia, la ida sería en Vila-real.

Si fuera el Alba FF, sería primero en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta y la vuelta en el Mini Estadi.

Si en el segundo partido de ambas rondas (semifinales y final) hay empate, habría prórroga de 30 minutos y si sigue la igualdad el ganador se decidiría en la tanda de penaltis.

Precedentes

Cabe destacar que esta temporada 2025/26 el Villarreal y el Osasuna se han enfrentado y en ambos campos ganó el equipo de Jordi Ferriols. En Tajonar fue por 0-2 y en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza fue por 2-1.