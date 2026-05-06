Informe: El Villarreal reactiva su modelo de club para volver a las raíces: cantera, menos gasto e Iñigo Pérez al frente

El Villarreal CF prepara un cambio profundo de modelo a partir de la temporada 2026-27. El consejero delegado del club amarillo, Fernando Roig Negueroles, ha diseñado una hoja de ruta con el propósito de reorientar su filosofía deportiva y económica desde el próximo ejercicio con una idea clara: volver a sus orígenes.

Con el billete para la próxima Champions League en el bolsillo, el dirigente amarillo pretende ajustar las finanzas, reducir el gasto y recuperar la esencia de un proyecto que creció desde la detección de talento, la apuesta por futbolistas emergentes y el protagonismo de la Cantera Grogueta que durante años ha sido una de las grandes señas de identidad del Submarino.

Mediterráneo desglosa el nuevo modelo que va aplicar la entidad con la idea de mantener la sostenibilidad económica del club, que en esta campaña 25/26 tenía el 4º mayor presupuesto de LaLiga (215 millones de euros), y seguir manteniendo una plantilla competitiva en Copa, Liga y Champions.

El Villarreal y Marcelino García Toral han anunciaron el pasado lunes que el técnico no continuará al frente del equipo la próxima temporada. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Un cambio de modelo en el banquillo

Tras no llegar a un acuerdo con Marcelino García Toral para su renovación, el Villarreal entiende que el perfil que vaya a comenzar el nuevo proyecto debe tener pleno convencimiento e implicación con el modelo del club, el cual tendrá una planificación más conectada con la identidad histórica del club impulsada por Fernando Roig.

El elegido es Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, con quien existe un principio de acuerdo por dos temporadas más una opcional. La operación se cerrará y oficializará cuando finalice la presente campaña.

El técnico navarro de 38 años encaja en el nuevo escenario que quiere abrir la entidad: un entrenador capacitado para trabajar con futbolistas en crecimiento, dar valor al colectivo y acompañar el desarrollo de jugadores jóvenes.

Marcelino abraza a Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano y el elegido para reemplazarle en el Villarreal CF. / Manolo Nebot

Reducción del gasto

El Villarreal volverá a jugar la Liga de Campeones, pero en el club tienen claro que la presencia en Europa no debe traducirse en una nueva escalada de gasto. El verano del 2025 fue excepcional. La entidad invirtió más de 106 millones de euros en fichajes, impulsada por las ventas de temporadas anteriores y de ese mismo verano, y por la necesidad de construir una plantilla competitiva para regresar a la élite.

Sin embargo, Roig Negueroles considera que ese modelo no puede sostenerse cada año y que en ningún caso se va a hipotecar al club. El presupuesto de esta temporada 2025/26, situado en 215 millones de euros, es el más alto de la historia del Villarreal y situó al club en una dimensión económica poco habitual para su estructura.

Roig, Roig Negueroles y Marcelino. / Toni Losas

La reflexión interna es clara: depender de la Champions y de grandes plusvalías para cuadrar las cuentas aumenta el riesgo. Con salarios y amortizaciones elevadas, el margen de maniobra se reduce. Por eso el club quiere recuperar un modelo más sostenible.

Regreso de la Cantera Grogueta

Uno de los grandes objetivos del nuevo Villarreal será recuperar protagonismo para la cantera. La entidad quiere que Miralcamp vuelva a ser una vía real hacia el primer equipo y que los mejores jóvenes vean en el Submarino una oportunidad para llegar a la élite.

La referencia está en los grandes ejemplos que han marcado la historia reciente del club. Futbolistas como Santi Cazorla, Rodrigo, Pau Torres, Álex Baena, Yeremy Pino, Nico Jackson, Chukwueze o Jörgensen representan el modelo que el Villarreal quiere reactivar: jugadores formados o impulsados desde la estructura grogueta, capaces de rendir en el primer equipo, consolidarse en LaLiga y generar valor deportivo y económico.

El consejero delegado del Villarreal CF, Fernando Roig Negueroles (i), junto al presidente del Submarino, Fernando Roig (d), en el palco de La Cerámica. / Gabriel Utiel

El club entiende que esa fórmula no solo fortalece la identidad, sino que también ayuda a equilibrar las cuentas. Los futbolistas de bajo coste, especialmente los procedentes del fútbol base, permiten generar mayores beneficios contables en caso de una futura venta.

Fichajes jóvenes, coste controlado y revalorización

El segundo pilar estará en el mercado. Se seguirá fichando, pero con una idea más selectiva: jugadores jóvenes, emergentes, con margen de crecimiento y operaciones acordes a la realidad económica del club.

La prioridad será encontrar futbolistas que puedan aportar rendimiento inmediato, crecer dentro del equipo y revalorizarse con el paso de las campañas. También se valorarán oportunidades de mercado a coste cero o con inversiones moderadas que no comprometan la estructura salarial ni eleven en exceso las amortizaciones.

El presidente del Villarreal, Fernando Roig (d), el consejero delegado, Fernando Roig Negueroles (c), y el director de futbol, Miguel Ángel Tena (i), expectantes. / Manolo Nebot

El objetivo no es renunciar a competir, sino hacerlo de una manera más reconocible y sostenible, sin endeudar a la entidad, como pusieron en práctica en su día Fernando Roig y José Manuel Llaneza.

Volver a ser el Villarreal

El reto del Villarreal será exigente: competir en Champions League, mantenerse en la zona alta de LaLiga y, al mismo tiempo, iniciar una transición hacia un modelo más prudente. Pero en el club consideran que ese camino es necesario para proteger la viabilidad del proyecto.

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal CF, en el Estadio de la Cerámica. / Toni Losas

El nuevo Submarino que proyecta Roig Negueroles quiere volver a parecerse al que mejor funcionó: un club capaz de detectar talento antes que otros, formar jugadores, darles espacio, competir en Europa y vender bien cuando llegue el momento.

Con Iñigo Pérez como apuesta para el banquillo y la Cantera Grogueta como eje estratégico, el club de la Plana Baixa prepara un regreso a sus raíces. Menos gasto estructural, más patrimonio propio y una idea clara: volver a competir sin dejar de ser Villarreal.