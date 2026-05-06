¿Qué futbolista ha empezado a entrenar con el Villarreal B y podría jugar en esta recta final de liga?

El Villarreal B podría contar con un ‘fichaje’ inesperado para afrontar la recta final de la fase regular y el más que posible ‘play-off’ de ascenso que disputará el filial amarillo. Y es que esta semana se ha incorporado a las órdenes de David Albelda el delantero burrianense Pau Cabanes, lesionado a finales de agosto pasado en la recta final de la pretemporada del filial ‘groguet’ y que ya está empezando a adquirir un gran ritmo. Hace unas semanas se ejercitaba con el primer equipo, pero desde esta semana ya está con el Villarreal B.

El atacante de Burriana trabaja a un nivel muy alto y está listo para poder debutar. / Juan Francisco Roca

Cabe destacar que este extraordinario punta, rápido, fuerte y habilidosos, se lastimó en un entrenamiento de pretemporada (20 de agosto pasado) y ya está demostrando trabajar a un nivel muy alto, forzando la máquina y teniendo muy buenas sensaciones. Sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla de su pierna derecha, tras verse obligado a abandonar la sesión de entrenamiento para ser sometido a las pertinentes pruebas que días después confirmaron los peores pronósticos.

Listo y dispuesto

Pau Cabanes de la Torre (Burriana, 17 de febrero de 2005) está inscrito como futbolista del primer equipo del Villarreal, pero con dorsal (33), como componente del Villarreal B. No se ha confirmado su participación en el filial hasta final de temporada, pero tampoco se ha descartado. Lo cierto es que al atacante se le ve con mucha motivación, corriendo y peleando al máximo todos los balones.

Pau Cabanes lleva casi nueve meses sin jugar al sufrir una grave lesión de rodilla. / Juan Francisco Roca

El jugador, formado en la cantera del Villarreal CF, salió cedido en enero de 2025 al Alavés, en Primera División. Apenas jugó seis partidos y en verano regresó al filial amarillo.