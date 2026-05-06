RCD Mallorca-Villarreal CF: Horario y dónde ver el partido

El Villarreal CF afronta una nueva salida liguera con la tranquilidad de tener la Champions en el bolsillo de forma matemática y tras el anuncio oficial de que Marcelino no seguirá como técnico la próxima temporada. El conjunto amarillo visita al RCD Mallorca en Son Moix en un partido que llega en plena recta final (restan cuatro encuentros) de LaLiga EA Sports y que volverá a medir la fiabilidad del Submarino lejos del Estadio de la Cerámica.

El Villarreal viajará a Palma en una privilegiada tercera posición con 68 puntos en 34 partidos, solo por detrás de Barcelona y Real Madrid. Por detrás aparece el Atlético de Madrid, cuarto con 63 puntos, lo que convierte este tramo final en una pelea por defender una tercera plaza de mucho prestigio ante un rival tocado física y anímicamente tras caer en las semifinales de Champions contra el Arsenal.

Una Liga sobresaliente

La temporada del Villarreal en Liga está siendo sobresaliente. Más allá de la decepción en Champions, el equipo ha encontrado una regularidad enorme en el campeonato doméstico y ha sabido sostenerse entre los mejores durante gran parte del curso. El reto ahora es la guinda del pastel. El Villarreal ya no pelea solo por estar arriba, sino por terminar tercero, una posición que tendría un enorme valor simbólico y deportivo. Acabar por detrás únicamente de Barcelona y Real Madrid confirmaría el crecimiento del equipo y reforzaría la huella de Marcelino en una temporada marcada también por el anuncio de su salida al final del curso. Un logro que solo ha conseguido el Girona en los últimos 15 años.

Pedraza disputa un balón en el partido de la primera vuelta. / Andreu Esteban

En frente, un Mallorca necesitado

Enfrente estará un Mallorca necesitado de puntos. El conjunto bermellón llega en la zona baja de la tabla, situado en la decimoquinta posición con 38 puntos, empatado con Girona y Elche y con poco margen respecto al descenso. El Alavés, que marca la zona roja, aparece con 36 puntos, por lo que el equipo balear afronta el choque con la urgencia de sumar para alejarse definitivamente del peligro.

Ese contexto convierte el encuentro en un duelo con intereses muy diferentes, pero con mucho en juego para ambos. El Villarreal quiere consolidar su tercera plaza y cerrar la temporada con autoridad. El Mallorca, por su parte, necesita hacerse fuerte en casa para dar un paso importante hacia la permanencia. La tensión clasificatoria puede marcar el ritmo del partido.

Horario y dónde ver el RCD Mallorca-Villarreal CF

El RCD Mallorca-Villarreal CF, correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports 2025/26, se disputará el domingo 10 de mayo, a partir de las 14:00 horas, en el Estadi Mallorca Son Moix, en Palma de Mallorca.

El partido podrá verse en directo en España a través de Movistar+. Además, en Mediterráneo podrás seguir el minuto a minuto, además de la crónica, las declaraciones del Marcelino, los mejores jugadores y todo lo que acontezca en Son Moix.