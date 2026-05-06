Estos son los 12 jugadores del Villarreal que reciben su premio por cumplir 10 años en el club

El Villarreal CF ha celebrado este miércoles su tradicional reconocimiento a los futbolistas del club que cumplen una década defendiendo la elástica grogueta. Un acto especial, cargado de simbolismo y sentimiento de pertenencia, con el que la entidad premia la fidelidad, el compromiso y la trayectoria de aquellos jugadores que llevan diez años vinculados al Submarino.

La ceremonia de la presente campaña tuvo lugar en el Estadio de la Cerámica, donde hasta 12 futbolistas del club recibieron el tradicional submarino conmemorativo de manos del presidente Fernando Roig. Un detalle ya emblemático dentro de la entidad y que representa el agradecimiento del Villarreal a quienes han crecido, competido y defendido durante años los colores amarillos.

Al acto también asistieron el consejero delegado del club, Fernando Roig Negueroles, y el director de fútbol, Miguel Ángel Tena, acompañando a los jugadores reconocidos en una jornada muy especial para todos ellos y sus familias.

Los 12 futbolistas condecorados por sus 10 años en el Villarreal CF fueron Iker Adelantado, del Villarreal C; Pau Polo, del Juvenil A; Jordi Mata, del Juvenil C; Jesús Caballero, del Cadete A; así como los jugadores del EDI del Villarreal Fernando Pinedo, Paco Navarro, Ricardo Escribano, Eric Villegas, Javier Luján, José Manuel Vicent, Javier Ruiz y David Pliego.

Los jugadores del Villarreal reciben su homenaje en La Cerámica. / VILLARREAL CF

Una tradición muy arraigada

El reconocimiento a los futbolistas del Villarreal que cumplen una década en el club se celebra de forma ininterrumpida desde la temporada 2008/09. Desde entonces, y sumando a los 12 jugadores condecorados esta campaña, un total de 500 futbolistas han recibido el simbólico submarino de cerámica, un galardón que reconoce sus longevas trayectorias vinculadas a la entidad grogueta.

Se trata de una tradición muy arraigada en el Villarreal CF, que refleja la importancia que el club concede a la formación, la fidelidad y el sentimiento de pertenencia. Más allá del rendimiento deportivo, este homenaje pone en valor el camino recorrido por jugadores que han crecido dentro de la estructura amarilla y que forman parte de la identidad del Submarino.

Fernando Roig e Iker Adelantado, en La Cerámica. / VILLARREAL CF

Grandes talentos condecorados por sus 10 años como groguets

A lo largo de los años, este reconocimiento también ha servido para distinguir a algunos de los grandes nombres de la historia reciente del Villarreal. Futbolistas como Marcos Senna, Bruno Soriano, Javi Venta, Pau Torres, Manu Trigueros, Jaume Costa, Moi Gómez, Álex Baena, Gerard Moreno, Alfonso Pedraza y Pau Navarro recibieron en su día este homenaje tras cumplir más de diez años defendiendo los intereses del Submarino.

Todos ellos representan, de una forma u otra, el valor de crecer y consolidarse en el Villarreal. Un club que ha hecho de la cantera, la continuidad y el sentimiento groguet algunas de sus grandes señas de identidad.