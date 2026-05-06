El videoanálisis de Ismael Mateu | El Villarreal cambia de rumbo en la dirección técnica: ¡Gracias por todo Marcelino!

El Villarreal CF y su entrenador, Marcelino García Toral, han decidido separar sus caminos. Este pasado lunes, el club de la Plana Baixa y el técnico anunciaron que, por mutuo acuerdo, el asturiano no seguirá al frente del primer equipo amarillo, siendo Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, el elegido para reemplazarle.

Ismael Mateu, redacdor de Deportes de Mediterráneo y responsable de la información del Villarreal CF, analiza en este videoanálisis el detonante de la no continuidad del técnico en el banquillo del Submarino.

Roig, Roig Negueroles y Marcelino. / Toni Losas

El desgaste

Toda relación humana queda expuesta al desgaste lógico del tiempo. El día a día provoca, además de alegrías y momentos inolvidables, roces, discrepancias y fricciones que en mayor o menor medida van calando y dejando un poso que, en muchos casos, termina alejando a los implicados.

Como cualquier relación sentimental, el segundo matrimonio entre el Villarreal CF y Marcelino García Toral ha ido distanciando a ambas partes. Y no por falta de amor, cariño, respeto o admiración profesional. Muchas son las relaciones que terminan amistosamente, y este es el caso del Submarino y del técnico asturiano.

El Villarreal homenajeará a Marcelino en la última jornada ante el Atlético en la fiesta de celebración de la Champions League en La Cerámica. / Villarreal CF

Segundas partes sí que fueron buenas

En este caso, segundas partes sí que fueron buenas. Porque Marcelino cogió hace dos temporadas y media un barco a la deriva y, junto a varios refuerzos de nivel, enderezó el rumbo para dirigirlo hacia la Champions League, máxima competición continental a la que ha clasificado al equipo durante dos temporadas consecutivas por primera vez en la historia de la entidad amarilla.

Nadie en el club pone en duda la capacidad, el trabajo y el profesionalismo de Marcelino y todo su cuerpo técnico. Pero como puede suceder en las parejas, por mucho que la estima vaya a perdurar para siempre, el desgaste diario obliga a tomar decisiones que podrían considerarse impopulares.

Marcelino abraza a Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano y el elegido para reemplazarle en el Villarreal CF. / Manolo Nebot

Se le ofreció la continuidad de año en año

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, consideraba que lo más sano para las partes era ir «año a año», dándole la oportunidad a Marcelino de tener su revancha en la próxima Champions tras la decepcionante participación europea de esta campaña. El técnico quería más años y otro modelo deportivo, ya que en el Submarino se quiere volver a los orígenes de más cantera y menos cartera, y apostar por futbolistas emergentes.

Y ese distanciamiento unido al desgaste diario ha dado paso a un cambio de modelo y de dirección técnica, siendo Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano el elegido. De él ya tendremos tiempo para hablar ahora es momento para despedirse y de desearle suerte: ¡Gracias por todo Marce!