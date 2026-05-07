El recadito con mala intención del entrenador del Levante al Villarreal: "Después de ganarnos ha dado cuatro días libres, lo que nunca antes había hecho"

El entrenador del Levante, Luis Castro, lanzó este jueves un dardo envenenado al Villarreal al recordar la intensidad con la que el conjunto amarillo compitió ante su equipo en La Cerámica, donde el Submarino se impuso por 5-1 y certificó su clasificación matemática para la próxima edición de la Champions League. El técnico portugués, en la previa del duelo de este viernes ante Osasuna, utilizó ese ejemplo para advertir de que espera un rival “muy intenso” en una nueva final para el conjunto granota.

“Espero un rival muy intenso. Como lo fue con nosotros un Villarreal que, después de ganarnos, dio cuatro días libres, algo que nunca antes había hecho”, señaló Castro, aunque el descanso concedido por el club amarillo fue de tres días y no de cuatro, como deslizó el preparador levantinista, ya que volvió a los entrenamientos el miércoles, tras conseguir el objetivo de la Champions League.

Además, todavía dolido por la derrota, analizó el encuentro con más frialdad: "Después de mirar el partido, no fue un partido tan malo para perder 5-1. El primer gol puede pasar pero no te estaban haciendo daño. El segundo gol no es normal en nuestro equipo. Con 3-1 tienes un palo de Brugui y un remate de Etta que para el portero. Pasaron muchas cosas, como las lesiones. Ya está. Lo que hay que hacer ahora es ganar a Osasuna para seguir peleando por el objetivo".