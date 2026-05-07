El nuevo modelo de club del Villarreal: Los valores de la Cantera Grogueta aspirantes a ser 'refuerzos de Champions'

El Villarreal CF prepara un cambio profundo de modelo a partir de la temporada 2026-27. El club amarillo volverá a disputar la Champions League pero no quiere repetir un verano como el del 2025, cuando realizó un importante desembolso en fichajes. Como analizó este pasado martes Mediterráneo la nueva hoja de ruta pasa por reducir el gasto, potenciar la Cantera Grogueta y apostar por futbolistas jóvenes con proyección, con Íñigo Pérez como elegido para liderar el nuevo ciclo desde el banquillo.

La dirección deportiva amarilla entiende que la exigencia de competir en Europa obliga a tener una plantilla amplia y preparada, pero también considera que parte de esas soluciones pueden estar en casa. Por eso, la próxima pretemporada se presenta como una oportunidad decisiva para futbolistas del actual Villarreal B y del entorno del filial, así como otros que están cedidos.

Alassane Diatta, junto a Fernando Roig Negueroles, en la fimar del acuerdo de renovación. / VILLARREAL CF

El plan contempla diferentes escenarios. Algunos podrían quedarse en dinámica del primer equipo, otros alternar entre la primera plantilla y el filial, y varios podrían salir cedidos a clubs del fútbol profesional, tanto de Primera División como de Segunda División, para acelerar su crecimiento competitivo. En cualquier caso, todos forman parte de una misma idea: construir un Villarreal más sostenible, más joven y con mayor protagonismo de Miralcamp.

Candidatos de la Cantera Grogueta

Los perfiles de los canteranos que están en la lista para optar a realizar la pretemporada el próximo ejercicio son una decena de jugadores con un nivel que llama ya a las puertas del primer equipo o, en su defecto, a clubs de LaLiga como cedidos.

Jean Yves Valou, defensa central/lateral izquierdo de 20 años del Villarreal B. / Villarreal CF

Jean Yves Valou

Defensa central/lateral izquierdo, 20 años. Central zurdo potente, rápido y con capacidad para actuar también en el lateral izquierdo. Su físico, agresividad defensiva y margen de mejora le convierten en un perfil interesante para una plantilla que necesitará piernas y versatilidad.

Daniel Budesca, lateral derecho de 19 años del Villarreal B. / Villarreal CF

Daniel Budesca

Lateral derecho, 19 años. Lateral formado en la casa, con recorrido, energía y buena proyección ofensiva. Ocupa una posición siempre importante en plantillas europeas y su conocimiento del modelo groguet juega a su favor.

Alassane Diatta, mediocentro de 20 años del Villarreal B. / Villarreal CF

Alassane Diatta

Mediocentro, 20 años. Centrocampista senegalés de gran presencia física y buen manejo de balón. Puede aportar músculo, recorrido y equilibrio en la medular. Su evolución dependerá de su regularidad y de su adaptación al ritmo del primer equipo.

Carlos Maciá, mediocentro de 17 años del Villarreal B. / Villarreal CF

Carlos Maciá

Mediocentro, 17 años. Uno de los nombres de mayor futuro. Mediocentro de gran planta, capacidad para iniciar juego y personalidad para competir pese a su juventud. El club debe medir sus pasos, pero su techo es elevado.

Hugo López, mediapunta/extremo de 19 años del Villarreal B. / Villarreal CF

Hugo López

Mediapunta/extremo, 19 años. Uno de los talentos ofensivos más interesantes de la cantera. Puede jugar por dentro o en banda, tiene último pase, gol y descaro. Su perfil encaja con un Villarreal que busca talento joven para agitar partidos.

José Ángel Gaitán, 'Joselillo', extremo izquierdo de 19 años del Villarreal B. / Villarreal CF

José Ángel Gaitán, 'Joselillo'

Extremo izquierdo, 19 años. Atacante de banda, con velocidad y capacidad para atacar espacios. Necesita continuidad y mejorar su impacto en goles y asistencias, pero tiene condiciones para crecer si aprovecha la pretemporada.

Nizar El Jmili Ben Hamou, extremo izquierdo de 21 años del Villarreal B. / Villarreal CF

Nizar El Jmili Ben Hamou

Extremo izquierdo, 21 años. Extremo de banda, con desborde y movilidad. Puede actuar en el perfil izquierdo y ofrece una alternativa ofensiva diferente. Su reto será confirmar en pretemporada que puede trasladar sus condiciones a un contexto de mayor exigencia.

La portería

Capítulo a parte tiene a portería. El primer equipo cuenta con Luiz Júnior, Arnau Tenas y Diego Conde, y la idea es que uno salga en verano. La idea es tener a uno de sus tres emergentes porteros de la base como tercero del primer equipo. Y tres son los cancerberos que pptan a dicha plaza.

Álex Quevedo, portero de 22 años y 1.91 m. de altura cedido al Cacereño. / Villarreal CF

Álex Quevedo

Portero, 22 años y 1.91 m. de altura. Guardameta que esta temporada está cedido en el Cacereño en busca minutos y madurez competitiva.

Yakiv Dmytrovych Kinareykin, portero de 22 años y 1.90 m. de altura del Villarreal B. / Villarreal CF

Yakiv Dmytrovych Kinareykin

Portero, 22 años y 1.90 m. de altura. Meta ucraniano del Villarreal B, internacional en categorías inferiores y con experiencia competitiva. Tiene envergadura, margen y perfil de guardameta moderno, aunque deberá seguir creciendo en regularidad.

Rubén Gómez, portero de 24 años y 1.85 m. de altura del Villarreal B. / Villarreal CF

Rubén Gómez

Portero, 24 años y 1.85 m. de altura. Cancerbero formado en la Cantera Grogueta desde 2019, con conocimiento del estilo del club y experiencia en el filial. Su madurez puede darle opciones en la pretemporada, aunque todo hace indicar que, por edad, tiene papeletas de salir cedido al fútbol profesional.

Valou junto a Roig Negueroles tras firmar la renovación. / VILLARREAL CF

Miralcamp, parte del nuevo mercado

El Submarino no renunciará al mercado, pero sí quiere cambiar la proporción. La idea no es cerrar la puerta a los fichajes, sino evitar un verano de gasto masivo y complementar la plantilla con recursos propios. En ese contexto, la cantera pasa de ser una opción secundaria a convertirse en una parte activa de la planificación.

La Champions exige nivel, experiencia y fondo de armario, pero también puede necesitar futbolistas jóvenes, con hambre y preparados para asumir roles concretos. Ahí es donde entran los valores del Villarreal B. Algunos pueden ser útiles como piezas de rotación, otros como alternativas puntuales y otros como activos a desarrollar mediante cesiones estratégicas.

La próxima pretemporada será, por tanto, mucho más que una fase de preparación. Será un examen. Para el nuevo cuerpo técnico y para una generación de canteranos que aspira a demostrar que el Villarreal puede encontrar parte de sus refuerzos de Champions sin salir de Miralcamp.