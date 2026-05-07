La opinión de Javier Serralvo sobre la marcha de Marcelino del Villarreal: "Es una pena que no siga, ha cumplido con creces"

Mediterráneo habló con seis aficionados del Villarreal para conocer las opiniones sobre las dos etapas de Marcelino García Toral. En esta primera entrega, conocemos la opinión de Javier Serralvo, que participa en las tertulias de Radio Vila-real.

Serralvo se mostró agradecido y considera que ha hecho un fantástico trabajo: «Creo que ha sido una etapa muy buena. La primera vez nos salvó y nos subió a Primera. Y en 2023 volvió y nos rescató de un momento muy complicado. Creo que se ha cumplido con creces con lo que se pedía», expreso.

Javier Serralvo. / MANOLO NEBOT

Serralvo cumple con creces

Serralvo destacó especialmente la regularidad que siempre ha tenido en el campeonato liguero, una de las grandes señas de identidad. «Creo que siempre ha cumplido en Liga. Suele dejar al equipo entre los seis primeros y clasificarnos dos años seguidos para la Champions es muy importante», ensalzó.

Para Serralvo, Marcelino se marcha con mucho crédito, aunque con una espina europea clavada: «Tiene esa pena de la Champions este año y creo que le hubiera gustado hacerlo mejor, pero no se le puede reprochar nada. Ha sacado lo mejor de los jugadores. Es una pena que no siga, pero creo que se marcha con un buen sabor de boca». Por último, metió el bisturí en los motivos de la decepción europea: «Yo creo que, como pensabas que tenías margen te confías más. Un partido te sale mal, luego otro… y al final se te va complicando. Creo que él internamente tendrá la sensación de no haber cumplido en la Champions».