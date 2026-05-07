Perfil | Iñigo Pérez: presión, vértigo y una idea joven para el nuevo Villarreal

El aterrizaje de Iñigo Pérez en el Villarreal CF de cara a la próxima temporada supondrá mucho más que un simple relevo en el banquillo. Es el estandarte del nuevo modelo que pretende aplicar el Submarino. Representará una apuesta por un entrenador joven, con una identidad reconocible y con un modelo de juego que conecta con las corrientes más modernas del fútbol español: presión alta, ritmo, transiciones rápidas, automatismos ofensivos y protagonismo colectivo.

El preparador navarro de 38 años (Pamplona, 18-01-1988), que como futbolista fue mediocentro y militó en el Athletic Club y Osasuna en Primera (85 partidos) y de Mallorca, Huesca y Numancia en Segunda División, no es un técnico de posesión lenta ni de bloque bajo prolongado. Su idea parte de una premisa clara: el equipo debe correr, pero correr junto; debe presionar, pero presionar con sentido; debe atacar, pero atacar desde una estructura organizada.

Marcelino saluda en la primera vuelta en La Cerámica a Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano y el elegido para reemplazarle en el Villarreal CF. / Manolo Nebot

Sistema: 4-2-3-1 como punto de partida

El esquema más reconocible de Iñigo Pérez es el 4-2-3-1, aunque su modelo no se limita al dibujo. Con balón, ese sistema permite juntar a dos mediocentros para dar equilibrio, liberar al mediapunta entre líneas y abrir el campo con extremos y laterales. Sin balón, puede convertirse en un 4-4-2, con el mediapunta acompañando al delantero en la primera línea de presión.

El doble pivote es una pieza esencial. Uno de los mediocentros puede dar salida y continuidad; el otro protege, corrige y permite que los laterales avancen. Los extremos tienen un papel muy exigente: deben atacar, presionar, correr hacia atrás y amenazar la espalda rival. El mediapunta, por su parte, es el jugador que conecta el juego y acelera en campo contrario.

Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, es el elegido por el Villarreal para reemplazar a Marcelino en el banquillo 'groguet'. / Toni Albir

Presión alta: la base de su modelo

La principal característica del estilo de Iñigo Pérez es la presión alta. Sus equipos intentan robar lejos de su portería y condicionar la salida del rival. No se trata de correr sin orden, sino de cerrar líneas interiores, orientar el juego hacia banda y activar saltos coordinados.

Cuando la presión funciona, el equipo recupera en zonas peligrosas y ataca con ventaja. Cuando no funciona, aparece el principal riesgo: espacios a la espalda de la defensa. Por eso su modelo exige centrales rápidos o dominantes, laterales con mucha energía y un portero preparado para jugar lejos del área.

En el Villarreal, esa presión podría dar al equipo una identidad más agresiva, pero necesitaría ajustes para competir en escenarios europeos.

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Ataque vertical y transiciones rápidas

Con balón, Iñigo Pérez apuesta por un fútbol vertical y dinámico. No busca posesiones largas sin profundidad. La prioridad es avanzar, encontrar al mediapunta, activar a los extremos y llegar pronto al área. Su equipo puede construir desde atrás, pero siempre con intención de progresar.

La transición ofensiva es uno de sus puntos fuertes. Tras robo, el primer pase suele ser hacia delante. Ahí aparecen las rupturas de los extremos, la movilidad del delantero y las llegadas de segunda línea. Es un estilo atractivo para el espectador y útil para un equipo con jugadores técnicos y rápidos.

Esta idea en el Submarino podría potenciar a futbolistas de talento ofensivo, especialmente si el equipo consigue combinar su tradicional buen trato de balón con una presión más intensa tras pérdida.

Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, es el elegido por el Villarreal para reemplazar a Marcelino en el banquillo 'groguet'. / Kiko Huesca

Metodología: automatismos y explicación

Iñigo Pérez parece un entrenador de campo, de detalle y de repetición. Su modelo necesita mucho entrenamiento: movimientos coordinados, distancias cortas, presión tras pérdida, ocupación racional de espacios y mecanismos ofensivos. No basta con intensidad; hace falta comprensión.

Por eso su metodología puede definirse como pedagógica y exigente. Es un técnico que busca convencer al jugador desde la explicación. Su pasado como centrocampista le ayuda a leer el juego y a transmitir conceptos tácticos. No proyecta una figura estridente, sino analítica, cercana y meticulosa.

Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, es el elegido por el Villarreal para reemplazar a Marcelino en el banquillo 'groguet'. / Kiko Huesca

Carácter: reservado, cercano y competitivo

En lo personal, Iñigo Pérez tiene un perfil más reservado que mediático. No parece un técnico de grandes titulares ni de excesivo protagonismo público. Su autoridad nace del trabajo diario, del conocimiento y de la relación con el vestuario.

Es un técnico dialogante, reflexivo y exigente. Puede ser serio hacia fuera, pero cercano puertas adentro. Esa combinación resulta importante para dirigir un vestuario de alto nivel: mano firme, pero capacidad para explicar; exigencia, pero sensibilidad; carácter, pero sin necesidad de sobreactuar.

Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, es el elegido por el Villarreal para reemplazar a Marcelino en el banquillo 'groguet'. / Agencias

Encaje en el Villarreal

El encaje de Iñigo Pérez en el Villarreal CF entra en la lógica de rejuvenecer su proyecto, tras la negativa de Marcelino García Toral por renovar un año más, en la que se pretende potenciar jugadores, mirar más a la cantera y construir una identidad fuerte. Su fútbol puede dar al equipo más presión, más verticalidad y más energía competitiva.

El reto será equilibrar la ambición con la gestión. El Submarino necesita ganar, competir en Europa y dominar más registros con menor presupuesto que esta campaña 25/26. Iñigo Pérez tendrá que demostrar que su modelo no solo sirve para competir desde la intensidad, sino también para mandar en partidos cerrados, defender ventajas, gestionar plantillas con objetivos altos y plasmarlo para optar a los puestos de privilegio en LaLiga y para rendir en Champions.