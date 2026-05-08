La afición del Villarreal muestra su cariño eterno a Marcelino: "Pocos entrenadores darán tanto como él"

Marcelino García Toral vive sus últimos partidos al frente del Villarreal desde la tranquilidad de haber conseguido el objetivo, desde la ambición de terminar LaLiga en tercera posición y desde el cariño que está recibiendo de la afición del Submarino. El técnico asturiano encara el final de su segunda etapa en el club después de que el pasado lunes, de mutuo acuerdo con la entidad, se anunciara que no continuará la próxima temporada.

La despedida ya empezó a sentirse en el Estadio de la Cerámica en la vuelta de honor tras la goleada contra el Levante. Sin embargo, el plato fuerte será el homenaje que recibirá en la última jornada contra el Atlético de Madrid, una cita que servirá para cerrar su etapa en casa con el reconocimiento de una grada que no olvida todo lo que ha dado en los siete años.

Multitud de mensajes

Desde que se hizo oficial su marcha, las redes sociales se han llenado de mensajes de agradecimiento. Han sido centenares los groguets que han querido despedirle desde el corazón, valorando su legado. De hecho, muchos lo consideran como el mejor entrenador de la historia del Villarreal, por delante incluso de nombres tan importantes como Manuel Pellegrini o Unai Emery. Los tres forman parte del olimpo groguet por lo conseguido, cada uno con su huella y su contexto.

Mediterráneo salió a la calle para preguntar a varios aficionados del Submarino por la figura del míster groguet, su temporada y su trayectoria en estas dos etapas. La mayoría coincidió en una idea: salvo la Champions, el balance de Marcelino es sobresaliente.

Javier Serralvo. / MANOLO NEBOT

Serralvo, voz reconocida

Javier Serralvo, aficionado del Villarreal y habitual en las tertulias de Radio Vila-real, dejó una reflexión muy sentida. Para él, el paso de Marcelino por el banquillo amarillo solo puede entenderse desde el agradecimiento por el «excelente trabajo realizado». «Creo que ha sido una etapa muy buena. La primera vez nos salvó y nos subió a Primera. Y en 2023 volvió y nos rescató de un momento muy complicado. Creo que se ha cumplido con creces con lo que se pedía», expresó a bote pronto.

Serralvo destacó especialmente la regularidad que siempre ha tenido en el campeonato liguero, una de las grandes señas de identidad. Más allá de gustos futbolísticos o debates puntuales, el asturiano ha sido sinónimo de competitividad, puntos y de viajar a Europa cada año. «Creo que siempre ha cumplido en Liga. Suele dejar al equipo entre los seis primeros y clasificarnos dos años seguidos para la Champions es muy importante», ensalzó.

Para Serralvo, Marcelino se marcha con mucho crédito, aunque con una espina europea clavada: «Tiene esa pena de la Champions este año y creo que le hubiera gustado hacerlo mejor, pero no se le puede reprochar nada. Ha sacado lo mejor de los jugadores. Es una pena que no siga, pero creo que se marcha con un buen sabor de boca». Por último, metió el bisturí en los motivos de la mala participación europea: «Yo creo que, como pensabas que tenías margen te confías más. Un partido te sale mal, luego otro… y al final se te va complicando. Creo que él internamente tendrá la sensación de no haber cumplido en la Champions».

Inma Cardosa. / MANOLO NEBOT

Inma, muy agradecida

Inma Cardosa habló desde la sinceridad y un inmenso cariño. «A mí me parece un entrenador muy bueno, que nos ha llevado donde estamos. Me da mucha pena que se vaya, la verdad. Yo quería que se quedara, pero evidentemente la vida sigue y es una etapa más». A su vez, también valoró la Champions: «Ahí no podemos darle un punto positivo. Ahí le ha faltado algo, igual el planteamiento, no lo sé. Pero en Liga no podemos estar mejor que donde estamos. Delante solo tenemos a dos grandes y estamos en un muy buen puesto. Me hubiera gustado que siguiera, pero también es bueno probar cosas nuevas. Igual lo que viene es mucho mejor. Nunca se sabe», expresó con ganas de descubrir lo que está por llegar.

Juan Arnal. / MANOLO NEBOT

Más opiniones

Por su parte, Juan Arnal fue claro en su análisis: «Creo que es un entrenador muy top y pocos entrenadores le darán al Villarreal lo que le ha dado Marcelino. Ha pesado la Champions, pero creo que se merecía quedarse. Siempre da resultados. Hagas lo que hagas, con Marcelino siempre estás ahí arriba».

Abel Sánchez. / MANOLO NEBOT

Abel Sánchez también se mostró partidario de que siguiera una temporada más: «A mí me ha gustado bastante en esta segunda etapa. Creo que merecía una continuidad por el puesto en el que nos ha dejado, aunque la Champions no haya salido bien», expresó.

Adrián Centelles. / MANOLO NEBOT

No todos los aficionados consultados se mostraron partidarios de la continuidad. Adrián, aunque destacó positivamente su trabajo, considera que el Villarreal necesitaba este cambio de ciclo: «Sí, me ha gustado mucho, pero mi opinión es que, para esta Champions que viene, debía venir otro técnico», señaló contundente.

Isabel López. / MANOLO NEBOT

Por último, Isabel López repartió responsabilidades: «Mi opinión, honestamente, es que él es el capitán del barco, pero los que navegan son los jugadores. Hay que darle paso al siguiente», comentó la seguidora amarilla.