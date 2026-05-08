Villarreal CF | Un jugador del Rayo se rinde a Iñigo Pérez: "Es un superdotado y el mejor entrenador que he tenido. Es una locura"

Es uno de los entrenadores de moda en el fútbol español. Iñigo Pérez, que tiene un principio de acuerdo para ser el relevo de Marcelino García Toral en el Villarreal CF, logró el jueves un hito sin precedentes para el Rayo Vallecano, que jugará su primera final continental en la Conference League contra el Crystal Palace. El año pasado, en su primer curso al completo, logró también clasificar al cuadro madrileño para Europa después de muchísimos años sin conseguirlo. Su gran trabajo, con un estilo de juego vertical, de ser protagonista y de presionar arriba, le ha consagrado como uno de los entrenadores con mayor futuro del fútbol español.

Las declaraciones de Unai López

Tras la victoria contra el Estrasburgo, el mediocentro Unai López fue entrevistado por Juanma Castaño en El Partidazo de COPE y alabó el papel del técnico, dejando atónito incluso al presentador del programa: «Creo que es un superdotado en analizar el juego, en las indicaciones que nos da y en los recursos que nos ofrece para hacer daño al rival y para poder defenderle. Se acaban un poco los calificativos. Ojalá pueda estar aquí más años, pero para mí, y lo digo honestamente, es el mejor entrenador que he tenido. Y he tenido muy buenos, he tenido muchísima suerte. Es una locura», afirmó.

Unai López fue incluso más allá al explicar el impacto que ha tenido en su progresión individual. «Nos ayuda mucho. Evidentemente, es muy difícil que en un grupo de 30 jugadores todos estén contentísimos, pero mi opinión es esta. A mí personalmente me ayuda mucho. Creo que es el entrenador con el que más he crecido a nivel individual y de madurez. Estoy muy agradecido», añadió.

No fue el único, ya que el delantero Sergio Camello también se deshizo en elogios hacia el actual entrenador del Rayo. Sin duda, ha tenido un gran impacto en los futbolistas que ha entrenado y les ha dejado una huella.