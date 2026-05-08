Marcelino, emocionado en su primera declaración pública tras su oficial salida del Villarreal: “Nos vamos con el corazón absolutamente lleno, ha sido una etapa maravillosa"

Marcelino, con la sensación de haberlo dado todo, ha comparecido este viernes en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza en la previa del duelo ante el Mallorca. Una rueda de prensa marcada por las preguntas sobre su salida del Villarreal tras no llegar a un acuerdo con el club para renovar. Agradecido y sensato, el asturiano comentó cómo se siente, los motivos, cuál será su futuro... y mucho más.

El Villarreal homenajeará a Marcelino en la última jornada ante el Atlético en la fiesta de celebración de la Champions League en La Cerámica. / Villarreal CF

¿Cómo estás después de la decisión?

Bien, lo llevo perfectamente. La decisión fue desde diciembre/enero. Hemos intentado y hemos logrado mantener la máxima discreción, porque era beneficioso para el equipo, para logra ese éxito histórico de conseguir la segunda champions consecutiva. Agradecimiento a todas las personas. Hemos venido en una situación complicada, hemos cumplido con esa confianza que nos han dado los dirigentes. Con el corazón lleno por el trato recibido por los dirigentes, empleados, afición y por los jugadores. Muy orgullosos de esta etapa, de esta maravillosa y exitosa etapa y cómo finaliza, de la forma más cordial por todas las partes.

¿Qué te ha transmitido la plantilla al saberlo?

"Había una parte que desde diciembre/enero sabía la situación, aunque una parte también tendría la esperanza de que se pudiera modificar esa situación. Hemos sido tremendamente respetuosos todos. Y quizás dentro de esa plantilla había jugadores que lo sabían, pero a lo mejor tenían esa esperanza, otros no lo sabían, pero estoy muy agradecido es en el respeto que en esta plantilla ha tenido, aún sabiendo que ya no teníamos esa máxima autoridad, y nos han seguido en todas las decisiones y en todo. La situación es más compleja de llevar, pero tiene más valor. Agradecimiento a todos y cada uno de los jugadores que han sabido estar. Tremendamente orgulloso de esta plantilla por todo lo conseguido".

¿Por qué no se ha llegado a un acuerdo?

"Es muy sencillo. El planteamiento por parte del club no coincidía con nuestras aspiraciones. El club nos daba un año y nosotros contemplábamos un mínimo de dos. Hubo un tiempo que se establecieron conversaciones, pero cuando las posiciones no eran las mismas, no se llegó un acuerdo. No hay nada que reprochar, solo agradecimiento de dejarnos trabajar con libertad, tanto Fernando Roig como Fernando Roig Negueroles. Siempre nos dieron su apoyo, su amistad y libertad para trabajar. Así lo digo y lo siento. Sí que me gustaría aclarar yo no he pedido ni dinero, ni de poder, de no saber yo quién era el propietario y cuál era mi responsabilidad, no ha sido un tema de proyecto… Un posicionamiento, una aspiración, diferentes formas de pensar, desde la cordialidad absoluta, no ha habido nada más".

La afición ha mostrado su apoyo, ¿es el Villarreal el club que más le ha marcado?

"Posiblemente sí. El más siempre ha sido el Sporting, porque entré con 13 años hasta los 21. Pasé por todas las etapas. Cumplí el sueño de mi vida de jugar en Primera. E inicié mi trayectoria como entrenador en el Sporting. Pero no cabe duda que aquí fueron 7 temporadas, muchos días, muchas jornadas. Afortunadamente mucho más ganar que perder. Y se me ha tratado con mucho cariño. La afición siempre le estaré agradecida. El otro día el final fue muy emotivo para mí. Aquí he tenido dos compañeros con los que he tenido una relación muy estrecha y estoy muy agradecido a los trabajadores del club.".

Marcelino García Toral, ilusionado en una rueda de prensa previa a un partido de Champions League del Villarreal de la presente temporada. / GABRIEL UTIEL BLANCO

¿Y ahora qué vas a hacer?

"¿Yo qué voy a hacer? Preparar el partido del Mallorca y luego Dios dirá. Estoy en una situación en la vida en la que puedo elegir; dentro de las opciones, elegiremos. Para mí es más difícil elegir que entrenar. La paciencia y el análisis no los debo olvidar porque si alguna vez no le di esa importancia, me equivoqué. Podemos tener esa pausa para intentar no equivocarnos, igual que no nos equivocamos viniendo aquí. Llevamos 13 años donde el éxito nos ha perseguido.

¿Con qué momento te quedas en las dos etapas?

"De la primera etapa me quedo con el ascenso. Vinimos en una situación muy complicada y de imperiosa necesidad. Con la obligación aumenta la necesidad. Por todo ello, por la emoción que suponía y las necesidades. Ese ascenso fue un momento muy importante para el club, para la afición, para todos. De ahí pasamos a Europa en un año. Ahora volvimos en una etapa complicada, no teníamos la necesidad, pero sentía casi la obligación después de aquella llamada y todo salió bien, mejor de lo esperado. Si me dicen que vamos a jugar dos Champions igual les diría: ‘Estáis de coña’. Salió y me quedo con todo. Siete temporadas, una estábamos en Segunda. Las otras cinco jugamos en Europa y tres de ellas Champions. Me quedaría con el ascenso".

Jueces del descenso ante el Mallorca y Sevilla

"Yo creo que cada uno es juez de sí mismo, lo primero. Tenemos 38 jornadas para conseguir nuestros objetivos. Quedan cuatro jornadas y queremos seguir estando en la tercera posición. También nos debemos a la máxima profesionalidad, tenemos que ser lo más competitivos posibles. Fuera de casa nos está costando un poco más en la segunda vuelta, pero no hemos perdido en los últimos dos partidos. Hemos dado un tiempo de descanso porque así lo hemos decidido, nadie tiene que decir nada. Vamos a entrenar los mismos días. Entrenar y competir".

Opinión sobre los entrenadores españoles en Europa

"Para nosotros es una gran satisfacción, es evidente. Estamos bien representados y preparados. Es un orgullo para todos nosotros. Que haya dos entrenadores en la final de la Champions debemos sentirnos orgullosos. Y yo un poco más, porque uno es asturiano como yo, al que conozco y le deseo lo mejor. También felicitar al Rayo por estar en esa final de la Conference. Y luego Emery, que yo diría que va a ganar la final de la Europa League. Satisfecho y orgulloso porque eso ocurra".

Sobre el Mallorca

"El Mallorca lleva tres victorias y un empate. Como ha sucedido con todos los equipos de abajo, llegar a tres jornadas y tantos equipos implicados indica la dificultad de mantener la categoría y para todos sumar puntos. Sabemos que vamos a un campo difícil, con un equipo en una buena dinámica y que en los últimos partidos ha sumado 10 de 12 puntos. Intentaremos sacar el mejor resultado".

¿Rotaciones ante el Mallorca?

"Es una semana de tres partidos. Lo de hacer rotaciones depende de cómo se entienda. Si analizas las alineaciones del Villarreal, hemos hecho participes a todos los futbolistas de partidos importantes y de todas las competiciones. Por ejemplo, fuimos a Bilbao con rotaciones y ganamos. Haremos modificaciones con respecto al partido del Levante, pero no haremos 11 cambios. Tres partidos, y a estas alturas de la temporada, harán que participen todos los futbolistas. Lo que haremos hasta el final es competir, ganar, a veces con más brillantez o menos, pero competir".