El Villarreal Femenino inicia el camino hacia el retorno a Liga F contra Osasuna: ¿Qué debe hacer para subir a Liga F?

Llega la hora de la verdad para el Villarreal femenino, que esta tarde afronta la ida de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Primera División. El equipo de Jordi Ferriols se mide al Osasuna en Tajonar a las 16.00 horas. Será el primer asalto de una eliminatoria que se resolverá dentro de una semana en el Mini Estadi.

El conjunto amarillo ha trabajado toda la temporada para llegar a este punto, en el que intentará dar el salto a la Liga F, la máxima categoría del fútbol español, tras el descenso hace dos cursos. En caso de superar esta ronda, en la final se enfrentará ganador de la otra eliminatoria entre el Valencia Féminas y el CD Alba FF. Hay que destacar que el Submarino suma siete partidos sin ganar, de los cuales ha empatado seis, dando muestras de su competitividad. La última victoria se remonta al 15 de febrero contra el Alavés.

Dentro de la dificultad que siempre entraña una promoción de ascenso, los precedentes de esta temporada ante Osasuna son favorables para las chicas de la Plana con victorias por 0-2 a domicilio y 2-1 en casa. Eso sí, las amarillas son conscientes de que les espera un partido de máxima intensidad. Poco tendrá que ver con los duelos mencionados.

Ferriols confía en el ascenso

El técnico Jordi Ferriols afronta la cita con optimismo, aunque consciente de la exigencia del reto. «Las sensaciones son muy buenas. Comienza otra competición muy bonita. El equipo está motivado, sabe la dificultad, pero está muy motivado» explicó. El entrenador también apeló al control emocional en una fase en la que cada detalle puede resultar decisivo. «Creo que los cuatro equipos que estamos en el play-off nos conocemos muy bien. A nivel emocional hay que gestionar los momentos. Las jugadoras se han ganado este premio y tenemos el derecho a soñar con volver a la Liga F», apuntó.

Además, tuvo además palabras de elogio para la capitana Lucia Gómez, que se retira al final de la temporada. «Solo puedo tener palabras de agradecimiento. Por desgracia se ha tenido que retirar. Creo que es el motor por el que hay que luchar en este tramo decisivo», finalizó el entrenador del Villarreal.