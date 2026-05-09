La crónica | El Villarreal femenino encarrila su eliminatoria ante Osasuna en Tajonar (1-2)
Laura Rodríguez marcó en el minuto 44 y María Romero firmó el segundo en el 86
El Villarreal femenino encarriló su eliminatoria ante Osasuna por el ascenso a la Primera División. En un partido bien planteado y también bien disputado las muchachas de Jordi Ferriol se impusieron por la mínima a las navarras (1-2), gracias a un solitario gol anotado por Laura Rodríguez en el minuto 44, justo antes de llegarse al descanso, y otro de María Romero en el minuto 86. En la segunda parte la escuadra de la Plana supo mantener el orden en el terreno de juego ante un conjunto navarro que quiso y no pudo. Las amarillas, tras el descanso, pisaron muy poco el área de las anfitrionas, pero en los últimos minutos María Romero amplió la renta para las amarillas (min. 86), pero Claudia Jiménez recortó la diferencia en el minuto 90.
El equipo de Ferriols mostró una de sus mejores caras esta temporada y, por tercera vez en el presente campeonato, le supo mojar la oreja a un Osasuna muy aguerrido que buscó todas las fórmulas posibles para desordenar a la vila-realenses, las cuales resistieron firmes y lograron regresar a tierras de la Plana con un esperanzador resultado para afrontar con garantía los segundos 90 minutos.
Sin prisas
El respeto guardó la viña en la primera parte, durante muchos minutos. Mucho cuidado a la hora de conceder algún espacio al rival porque cualquier error se puede pagar muy caro en esta serie de partidos con escaso margen de error. La primera media hora transcurrió en un abrir y cerrar de ojos, y solo se vio un remate de la centrocampista amarilla María Cienfuegos que se perdió por encima del larguero. En el minuto 33 lo intentó la rojilla Claudia Riu, también por encima del palo largo de la portería de Quesada.
La primera parte acabó con un Osasuna más entero, más fuerte y con más llegada a la portería rival. Llegada al área del Villarreal, aunque sin crear excesivo peligro. Algún remate lejano, o en centros de saques de esquina o centros laterales. Pero en el último suspiro de la primera parte llegó el 0-1 (min. 44) con un certero remate de Laura Rodríguez. Un gol esperanzador para llegar al descenso del duelo.
Segundo tiempo
Dio un paso adelante el conjunto navarro. Los minutos pasaban sin novedades y eso era bueno ara las vila-realenses. Dio un susto tras un centro desde la izquierda que Urzainqui remató mal (min. 57). Poco después una falta en la frontal del área del Villarreal fue rematada por Azpiazu a las manos de Montse Quesada.
A falta de cuatro minutos para el final María Romero amplió la renta (0-2), pero en el último suspiro del partido un balón sacado por la portera local le llegó a Claudia Jiménez que hizo subir el 1-2 y redujo la diferencia. Así que todo se decidirá en el partido de vuelta.
El partido de vuelta de esta primera eliminatoria se disputará el domingo, día 17, a las 20.00 horas, en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.
Ficha técnica:
-1- Osasuna: María Món; Saioa, Azpiazu (Porto, min. 76), Claudia Jiménez, Irati Igoa, Eunate, Andrea Palacios (Nora, min. 61), Marina, Urzainqui (Sarriegui, min. 80), Claudia Riu (Maite, min. 61) y Teruel.
-2- Villarreal: Montse Quesada; Nerea Pérez (Estupiñán, min. 71), Moreira, Miguélez, Laura, Sara Medina (Figols, min. 88), Cienfu, María Romero, Lauris (Balma, min. 88), Aixa Salvador y María Macías (Alexia Jr, min. 66).
Goles: 0-1. Min. 44: Laura Rodríguez. 0-2. Min. 86: María Romero. 1-2. Min. 90: Claudia Jiménez.
Árbitra: Ágata López García (Arrecife). Amonestó a las locales Marina, Aunate, Maite y Azpiazu; y a las visitantes Sara Medina y Macías.
Campo: Tajonar.
Entrada: 700 espectadores.
- Luto en Benicàssim por Valeria: 'Te has ido demasiado pronto, pero tu recuerdo quedará para siempre
- Adif activa las expropiaciones para construir el apartadero del Corredor Mediterráneo en Vila-real: Todos los detalles
- Una vecina del incendio en la antigua Serratins denuncia las 'raves' allí: 'Había una música como de 'pum, pum, pum' durante horas y no se podía dormir
- La Policía Nacional detiene al agresor sexual múltiple Vicente L. G. después de 28 días fugado
- El festival que ha dejado sin camas a un pueblo de Castellón: 2.500 personas, 120 artistas y electrónica en plena naturaleza
- Arietes, agentes y un chalet: así cayó el fugitivo más buscado de Castellón
- La hermana de Vicente L. G. rompe su silencio: 'Me desvinculo de su intento de fuga, pero él es inocente
- Una 'guardería' para mejillones en Castellón: La solución para que los moluscos sobrevivan al calor del Delta del Ebro