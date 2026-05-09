La crónica | El Villarreal femenino encarrila su eliminatoria ante Osasuna en Tajonar (1-2)

El Villarreal femenino encarriló su eliminatoria ante Osasuna por el ascenso a la Primera División. En un partido bien planteado y también bien disputado las muchachas de Jordi Ferriol se impusieron por la mínima a las navarras (1-2), gracias a un solitario gol anotado por Laura Rodríguez en el minuto 44, justo antes de llegarse al descanso, y otro de María Romero en el minuto 86. En la segunda parte la escuadra de la Plana supo mantener el orden en el terreno de juego ante un conjunto navarro que quiso y no pudo. Las amarillas, tras el descanso, pisaron muy poco el área de las anfitrionas, pero en los últimos minutos María Romero amplió la renta para las amarillas (min. 86), pero Claudia Jiménez recortó la diferencia en el minuto 90.

El once titular que presentó el Villarreal femenino en este partido. / Villarreal CF

El equipo de Ferriols mostró una de sus mejores caras esta temporada y, por tercera vez en el presente campeonato, le supo mojar la oreja a un Osasuna muy aguerrido que buscó todas las fórmulas posibles para desordenar a la vila-realenses, las cuales resistieron firmes y lograron regresar a tierras de la Plana con un esperanzador resultado para afrontar con garantía los segundos 90 minutos.

Sin prisas

El respeto guardó la viña en la primera parte, durante muchos minutos. Mucho cuidado a la hora de conceder algún espacio al rival porque cualquier error se puede pagar muy caro en esta serie de partidos con escaso margen de error. La primera media hora transcurrió en un abrir y cerrar de ojos, y solo se vio un remate de la centrocampista amarilla María Cienfuegos que se perdió por encima del larguero. En el minuto 33 lo intentó la rojilla Claudia Riu, también por encima del palo largo de la portería de Quesada.

Partido muy disputado y que acabó con mínima ventaja para el conjunto de la Plana. / Osasuna Femenino

La primera parte acabó con un Osasuna más entero, más fuerte y con más llegada a la portería rival. Llegada al área del Villarreal, aunque sin crear excesivo peligro. Algún remate lejano, o en centros de saques de esquina o centros laterales. Pero en el último suspiro de la primera parte llegó el 0-1 (min. 44) con un certero remate de Laura Rodríguez. Un gol esperanzador para llegar al descenso del duelo.

Segundo tiempo

Dio un paso adelante el conjunto navarro. Los minutos pasaban sin novedades y eso era bueno ara las vila-realenses. Dio un susto tras un centro desde la izquierda que Urzainqui remató mal (min. 57). Poco después una falta en la frontal del área del Villarreal fue rematada por Azpiazu a las manos de Montse Quesada.

Montse Quesada, portera del Villarreal Femenino, sale a bloquear un balón. / Osasuna Femenino

A falta de cuatro minutos para el final María Romero amplió la renta (0-2), pero en el último suspiro del partido un balón sacado por la portera local le llegó a Claudia Jiménez que hizo subir el 1-2 y redujo la diferencia. Así que todo se decidirá en el partido de vuelta.

El partido de vuelta de esta primera eliminatoria se disputará el domingo, día 17, a las 20.00 horas, en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Ficha técnica:

-1- Osasuna: María Món; Saioa, Azpiazu (Porto, min. 76), Claudia Jiménez, Irati Igoa, Eunate, Andrea Palacios (Nora, min. 61), Marina, Urzainqui (Sarriegui, min. 80), Claudia Riu (Maite, min. 61) y Teruel.

-2- Villarreal: Montse Quesada; Nerea Pérez (Estupiñán, min. 71), Moreira, Miguélez, Laura, Sara Medina (Figols, min. 88), Cienfu, María Romero, Lauris (Balma, min. 88), Aixa Salvador y María Macías (Alexia Jr, min. 66).

Goles: 0-1. Min. 44: Laura Rodríguez. 0-2. Min. 86: María Romero. 1-2. Min. 90: Claudia Jiménez.

Árbitra: Ágata López García (Arrecife). Amonestó a las locales Marina, Aunate, Maite y Azpiazu; y a las visitantes Sara Medina y Macías.

Campo: Tajonar.

Entrada: 700 espectadores.