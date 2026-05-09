Las novedades del Villarreal en su llegada a Palma de Mallorca: La derrota del Atlético, la convocatoria, el árbitro, una caldera y un gran objetivo

La expedición, ya en Palma

La expedición de Villarreal se ha desplazado este sábado por la tarde desde el Aeropuerto de Valencia al de Mallorca, en un rápido vuelo, donde algunos aficionados aprovecharon para hacerse fotos con los groguets. Desde ahí se trasladó al Hotel Innside By Melia Palma Bosque, a unos 3,5 kilómetros de Son Moix, escenario del duelo. Lideraron la expedición el consejero delegado Fernando Roig Negueroles y el director de futbol Miguel Ángel Tena. El Submarino ya está en Palma.

Galería | El Villarreal ya está en Palma para medirse este domingo al Mallorca / AITOR AGUIRRE

Derrota del Atlético ante el Celta

Con la Champions en el bolsillo, el Villarreal tiene el desafío de conseguir la tercera posición y puede dar un paso de gigante contra el Mallorca. La derrota de esta tarde del Atlético de Madrid en su estadio frente al Celta de Vigo, puede hacer que si el Submarino logra sumar un triunfo en Son Moix, aumentaría la distancia respecto al conjunto colchonero a ocho puntos, con solamente nueve por disputar. Por otro lado, tiene la opción de batir el récord de puntos, que está en 77... y también el de goles que está en 71. Por incentivos no será para poner el broche a la segunda etapa de Marcelino tras anunciar su marcha.

Convocatoria, con Logan Costa

La principal novedad en la convocatoria es Logan Costa, que no había entrenado durante la semana. El central todavía no ha jugado desde su grave lesión de rodilla y podría volver en Son Moix, donde marcó su primer gol de groguet el pasado curso. Además, tiene el sueño de poder disputar el Mundial con Cabo Verde.

Víctor García impartirá justicia

Victor García Verdura será el encargado de arbitrar el encuentro. El catalán tiene dos precedentes con el Submarino esta temporada, con una derrota en La Cartuja contra el Betis y una victoria en la visita del Elche a La Cerámica. En el VAR estará Carlos del Cerro Grande.

Son Moix se teñirá de rojo

El Mallorca, consciente de la trascendencia del partido, quiere convertir Son Moix en una caldera. El club lanzó un comunicado para pedir a sus aficionados que acudan vestidos de rojo, mientras que la afición bermellona ha organizado un recibimiento en la previa con el objetivo de generar un gran ambiente desde las 12.00.

El precedente con victoria grogueta

El curso pasado, el Submarino se impuso 1-2 en Son Moix con un gol de Ayoze en prácticamente la última jugada. Los vermellones se quedaron con uno menos por la expulsión de Lato y los de Marcelino sumaron tres puntos clave.