Las palabras de Demichelis sobre el Villarreal: "Más de lo que espero de ellos, espero mucho más de nosotros"

El entrenador del RCD Mallorca, Martín Demichelis hizo hincapié en el rendimiento de su equipo porque espera "mucho más" en un partido clave en su particular lucha por la permanencia en Primera División. "Estamos bien, todos los convocados están al cien por cien para competir como queremos ser. Más de lo que espero de ellos (el Villarreal), espero mucho más de nosotros: Jugamos en nuestro estadio, donde hemos jugado muy buenos partidos y tenemos que seguir en esa línea", detalló en la rueda de prensa previa.

El argentino ha comentado que la semana ha sido muy positiva para el Mallorca: "Una semana larga, el viernes jugamos los primeros y ahora jugamos en domingo, nos vino bien para recuperar, para mejorar a algunos de los que venían atrasados en lo físico y para convivir. Fue un golpe anímico para nosotros, fue una linda semana".

Sobre el domingo ha advertido: "Mañana son 95 minutos y todo es diferente".

Mikautadze, después de anotar su segundo tanto ante el Levante / Manolo Nebot

Las transiciones del Villarreal

Respecto a las virtudes del Submarino, señaló que "es un equipo que transita a un nivel y velocidad extraordinarios", y que sus futbolistas deben estar "preparados para el error" porque "hay mucha cantidad de aciertos y errores".

Por último, el entrenador bermellón hizo un nuevo llamamiento a su afición: "Tuvimos un gran recibimiento contra el Espanyol, también era nuestro primer partido como staff de local y se lo devolvimos con un triunfo", y sentenció con una expresión en catalán: "Mañana, todos de rojo".