El Villarreal, juez de la Liga por el descenso ante el Mallorca... y el miércoles contra el Sevilla: "Hay 38 jornadas para conseguir los objetivos"
Los de Marcelino completan la trilogía ante el Mallorca y Sevilla, con muchos equipos pendientes del Submarino
Es complicado recordar una lucha por el descenso con ocho equipos metidos en el ajo —Levante, Alavés, Sevilla, Girona, Mallorca, Elche, Espanyol y Valencia— separados por apenas tres puntos, con el Oviedo ya rezagado y al borde de consumar su fatídico desenlace.
Con un vagón tan ocupado, muchos equipos van a ejercer de ‘jueces’ del descenso y estarán en el punto de mira del resto. Uno de ellos será el Villarreal CF, inmerso en una trilogía ante rivales que luchan por sacar la cabeza del pozo. El primero de estos partidos fue el pasado sábado, aunque en una situación distinta: el Submarino todavía no tenía certificado matemáticamente el pase a la Champions. Los de Marcelino arrollaron al Levante por 5-1 y la Germanor fue total antes, durante y después del partido.
Con el objetivo principal en el bolsillo
Hoy cambia el panorama. El Villarreal ya ha cumplido su objetivo primordial y el Mallorca buscará aprovechar cualquier atisbo de relajación, mientras el resto de equipos implicados esperan ver al Submarino más voraz. Al fin y al cabo, si un equipo desciende será por sus propios demérito. El tercero de estos encuentros llegará el próximo miércoles contra el Sevilla en La Cerámica. Los hispalenses también atraviesan una situación crítica. El pasado lunes ganaron 1-0 a la Real Sociedad, un triunfo que despertó muchas críticas hacia el conjunto donostiarra, que apenas disparó a puerta y fue superado en intensidad.
El Atlético, múltiples críticas
El caso más llamativo, sin embargo fue el del Atlético de Madrid, que ha afrontado hasta tres partidos ante equipos de la zona baja con una fuerte presencia de jugadores del filial. El Elche y el Sevilla lo aprovecharon, pero el Valencia no fue capaz la pasada semana. Simeone, con el equipo centrado en la Champions y sin prácticamente nada en juego en Liga más allá de la tercera posición, decidió echar el resto en Europa.
En cualquier caso, el Villarreal llega a esta recta final con los deberes hechos. «Cada uno es juez de sí mismo. Tenemos 38 jornadas para cumplir nuestros objetivos. Somos profesionales y queremos ganar. Hemos dado un tiempo de descanso de 3 días como otras veces», dijo Marcelino mandando un mensaje de vuelta a Luis Castro.
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