La crónica del Mallorca-Villarreal: Lo que Arnau te quita, Arnau te da

Lo que Arnau Tenas te quitó en el minuto 45, Arnau Tenas te lo devolvió después con tres paradones que sostuvieron al Villarreal y le permitieron rescatar un punto de mucho valor en su visita a un Mallorca necesitado.

El Submarino ya suma 69 puntos, seis más que el Atlético de Madrid, cuando solo quedan nueve por disputarse. La tercera plaza está un poco más cerca. Pudieron ser tres, pudieron ser cero, pero acabó siendo uno. Y, visto lo visto, no sabe mal.

El Villarreal se presentó en Son Moix como el alumno que ya tiene asegurada la nota de corte de selectividad para entrar en la carrera soñada. Puede aspirar a más, pero el trabajo principal ya estaba hecho. Enfrente esperaba un estudiante obligado a apurar las últimas noches de estudio para rascar el aprobado. Y la necesidad, muchas veces, es un grado. O no..

Revolución en el once

Marcelino ratificó que acertar el once era más complicado que descifrar un sudoko nivel extremo. El asturiano, en su primer partido tras la confirmación oficial de que no seguirá la próxima temporada, jugó al gato y al ratón. Anunció moderadas rotaciones pero finalmente movió el árbol más de lo previsto. De hecho, respecto a la goleada ante el Levante, solo repitieron Veiga y Comesaña. Un once, eso sí, con muchas similitudes al que asaltó San Mamés, con oportunidad para los Alfon, Tani o Thomas, entre otros. Un matiz importante para los implicados en el descenso que cuestionaron la alineación amarilla.

A los 20 segundos, Ayoze ya advirtió que dejar las cosas para última hora rara vez es una buena decisión. No le salió el recorte ante un Mascarell reconvertido en central, pero el aviso quedó servido.

Los vermellones tardaron poco en tomarle el pulso al partido, amenazando con una dupla tan distinta como complementaria. Luvumbo desbordó a Rafa Marín, aunque no logró conectar con su mejor socio: Vedat Muriqi. Cerca estuvo de hacerlo Pablo Torre en el segundo palo, pero Mouriño, de regreso tras dos partidos de ausencia, apagó el incendio despejando un centro con veneno.

El rombo vintage del Mallorca, formado por Darder, Morlanes, Samu Costa y Pablo Torre, gobernaba el encuentro, pero un error en la salida propició un contraataque que el Villarreal desperdició con un disparo cruzado y manso de Buchanan. Respondieron los bermellones con una lluvia de centros desactivada por Veiga y Rafa Marín. Por ahí, no.

En otro chispazo volvió a tenerla Buchanan. Ayoze le dejó el gol en bandeja, pero el canadiense se durmió en los laureles y Valjent bloqueó el tiro.

No fue hasta el minuto 30 cuando se abrió la veda. Cardona remató de cabeza una falta lateral e inmediatamente pidió mano de Mateu. García Verdura parecía llevar un antifaz: no vio absolutamente nada. Tuvo que recibir la llamada inmediata desde Las Rozas. Era clarísima. Ayoze, con suspense, adelantó al Submarino.

El gol dejó grogui a los locales y Cardona encontró una autopista sin peaje por la banda izquierda. Perdonó el 0-2 en un mano a mano escorado. El repliegue defensivo local era inexistente y el trío Buchanan-Ayoze-Tani halló otra pradera por explorar. El centro-chut del canadiense se paseó por el área y despertó el «uy» en la grada.

El Mallorca ejecutó el segundo bombardeo buscando a Muriqi (21 goles). En una de esas, Arnau Tenas agarró un sencillo balón e incomprensiblemente se le escapó de las manos. Muriqi la empujó. El VAR tuvo que trazar líneas por un posible fuera de juego del kosovar. Regalito y 1-1 al descanso.

Recital de Arnau Tenas en el segundo tiempo

Ayoze regresó de la caseta con hambre y puso a prueba a Leo Román con un disparo inocente. El Mallorca, por su parte, inclinó el campo hacia la portería de Arnau Tenas. El guardameta barcelonés, lejos de encogerse, dio un recital en la segunda parte, empezando por un desvío al tiro de Pablo Torre.

Pasada la hora de partido, Marcelino miró al banquillo y encontró un arsenal de lujo: los dos primeros en entrar fueron Moleiro y Pepe. Casi nada. Ocho minutos después, más pólvora con Gerard Moreno y Mikautadze. Entre medias, el centro del campo amarillo empezaba a quedarse sin oxígeno y, tras un error de Comesaña, Arnau se vistió de Casillas con una estirada de museo... y con otra palomita de mérito. En el correcalles final, Gerard perdonó el 1-2 y Arnau volvió a salvar el 2-1. Un punto más cerca de la tercera posición.