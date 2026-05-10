La crónica | Rubén Gómez salva un punto para el Villarreal B en el minuto 96 parando un penalti ante el Europa (3-3)

En un partido loco que tuvo seis goles, duró 106 minutos, un tiro al larguero que pudo haber significado el 2-4 y donde el portero del Villarreal B, Rubén Gómez, paró un penalti en el minuto 90+6 al Europa, ambos equipos firmaron tablas (3-3) en un campo convertido en una olla a presión. No estarán nada contentos los dos entrenadores, y aún menos David Albelda porque su equipo siempre fue por delante en el marcador y encajó dos goles olímpicos. Quizá, la gran parada de su portero evitando el 4-3, le rebajó el cabreo. Es un buen punto que se tendrá que hacer bueno con un triunfo el próximo sábado.

Salió fuerte el filial amarillo que apenas necesitó 1:24 para cobrar ventaja en el marcador en Can Dragó, donde había un extraordinario ambiente entre dos equipos que quieren opositar por disputar la fase ascenso a Segunda División. El central argentino Lautaro envió un pase largo que cazó y controló Albert García, encarando al portero local Juan Frere y con templanza envió el cuero al fondo de las mallas, para establecer el 0-1.

Un Villarreal B que afrontaba este partido con la importante baja de Alassane Diatta (sancionado) en el centro del campo, más la apuesta de Cheik Thiam en el centro del campo junto a Pablo Pascual, que fueron las dos gratas novedades. Había que tener controlado el centro del campo para evitar que los locales camparan a sus anchas. Con el 0-1 el filial tocó y toco, atacó y atacó.

Idas y venidas

Es cierto que en el minuto 7 el mediocentro Óscar Vacas cabeceó alto en lo que fue la mejor ocasión de los locales en la primera parte. Luego, el desatado Villarreal B no paró de atacar el equipo de David Albelda. Un trabajador Albert García tuvo el 0-2 en sus botas en el minuto 17 tras un buen pase de César Bonafé, con gran parada del meta local. Un minuto después la tuvo el propio Bonafé, y un bondadoso Hugo López perdonó el 0-2 por querer regalarse el gol a Joselillo Gaitán (min. 28).

El Villarreal B se adelantó en dos ocasiones en el marcador y acabó empatando. / Toni Losas

Pero a la cuarta fue la vencida y tras un clamoroso error en la salida del balón de la defensa, el balón le llegó a Gaitán que, tras varios regates, lanzó raso al palo derecho y subió el esperado 0-2. En el último suspiro de la primera parte (min. 45+6) un gol olímpico del examarillo Escoruela puso el 1-2 que reactivó al Europa.

Segunda parte

La salida arrolladora de los barceloneses les permitió empatar (2-2) a los seis minutos de la reanudación. El espigado Óscar Vacas cabeceó a la red un centro desde la izquierda. De nuevo empate. Volver a empezar. Fue cuando movió banquillo el técnico David Albelda. Sacó al campo a Arnau Forés y a Nizar El Jmili, y ambos fueron los protagonistas en el 2-3 dos minutos después de saltar al campo. El primero se la cedió al segundo, y el balón a la red.

Enloqueció el partido. El 3-3 planeó el 3-3. César Bonafé lo sacó de cabeza desde la misma línea (min. 70) y cuatro más tarde Rubén Gómez le ganó un mano a mano al atacante local Jordi Cano. Luego, el larguero privó al filial del 2-4 (min. 84) con un remate lejano. Y en el 86 segundo gol olímpico del Europa, de Ghailan, para poner el 3-3. Se veía venir. Lo peor podría haber llegado en el minuto 96 de no haber sido por la soberbia parada del portero Rubén Gómez que le paró un penalti al goleador local Jordi Cano. Al final un punto.

El siguiente partido del Villarreal B será el próximo sábado, día 16, contra el Sevilla Atlético en el Mini Estadi, a partir de las 21.00 horas. Habrá jornada de horario unificado en el grupo II.

Ficha técnica:

-3- CE Europa: Juan Flere; Guillem, Campeny, Álex Cano (Sgró, min. 31), Escoruela (Gallastegui, min. 68); Ghailan, Meshak (González, min. 84), Óscar Vacas, Jordi Cano; Khalid (Jay, min. 46) y Julián Mahicas (Caravaca, min. 46).

-3- Villarreal CF B: Rubén Gómez; Budesca (Arnau Forés, min. 57), Sierra, Lautaro, Eneko Ortiz; Bonafé (Jean Yves, min. 79), Pablo Pascual, Thiam, Gaitán (Iván Rodríguez, min. 70); Hugo López (Nizar, min. 57) y Albert García (Ayman, min. 70).

Goles: 0-1. Min. 2: Albert García. 0-2. Min. 35: Gaitán. 1-2. Min. 45+6: Escoruela. 2-2. Min. 51: Óscar Vacas. 2-3. Min. 59: Nizar. 3-3. Min. 86: Ghailan.

Árbitro: Olatz Rivera Olmedo (Bilbao). Amonestó a los locales Jordi Cano y Álex; y a los visitantes Budesca y Thiam.

Campo: Can Dragó.

Entrada: 1.200 espectadores.