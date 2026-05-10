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Directo Mallorca-Villarreal: arranca el partido en Son Moix
Tras la derrota del Atlético de Madrid ayer, el conjunto 'groguet' puede aumentar la renta a ocho puntos
El Villarreal tiene una nueva oportunidad de asegurar la tercera posición ante el RDC Mallorca en el encuentro que ha comenzado a las 14:00 horas. Si sale victorioso de su envite en Son Moix, el Submarino se distanciará a ocho puntos del Atlético de Madrid, que perdió ayer ante el Celta de Vigo, con solamente nueve por disputarse.
Marcelino tiene a su disposición a toda la plantilla salvo los lesionados de larga duración Juan Foyth y Pau Cabanes, siendo Logan Costa la principal novedad en la convocatoria.
Puedes seguir las novedades del encuentro minuto a minuto en Mediterráneo.
Así han saltado los jugadores de ambos equipos con el himno del RCD Mallorca cantado a capela.
ARRANCA EL PARTIDO. Rueda ya el esférico en el feudo vermellón con la primera posesión para el RCD Mallorca. Antes en la previa, Matín Demichelis recibió el premio a mejor entrenador del mes de LaLiga.
SUENA EL HIMNO DEL RCD MALLORCA. Saltan los protagonistas al césped del Estadio de Son Moix.
Todo listo para que salten los protagonistas en el Estadio de Son Moix, que presenta una grandísima entrada.
Momentos de reencuentros en la previa del partido. Gerard Moreno y Alfonso Pedraza han compartido un buen rato junto a los examarillos, Manu Morlanes y Johan Mojica.
El tradicional ritual de Renato Veiga antes de comenzar el calentamiento del Villarreal.
Salta a calentar Arnau Tenas al césped del Estadio de Son Moix.
Más imágenes del recibimineto de la afición mallorquinista en un partido vital para sus aspiraciones de asegurar la permanencia.
La imagen de un aficionado del Villarreal a la salida del hotel con esa graciosa pancarta para Rafa Marín.
Ayer perdió el Atlético de Madrid en su estadio frente al Celta de Vigo y, por tanto, si el Villarreal logra vencer hoy al Mallorca, dejaría el cuarto puesto a ocho puntos con solamente nueve por disputar. Así está la clasificación de Primera División.
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