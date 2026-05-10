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Directo Mallorca-Villarreal: arranca el partido en Son Moix

Tras la derrota del Atlético de Madrid ayer, el conjunto 'groguet' puede aumentar la renta a ocho puntos

El Estadio de Son Moix, antes de la celebración del encuentro

El Estadio de Son Moix, antes de la celebración del encuentro / Aitor Aguirre

Pablo Casado

Pablo Casado

Vila-real

El Villarreal tiene una nueva oportunidad de asegurar la tercera posición ante el RDC Mallorca en el encuentro que ha comenzado a las 14:00 horas. Si sale victorioso de su envite en Son Moix, el Submarino se distanciará a ocho puntos del Atlético de Madrid, que perdió ayer ante el Celta de Vigo, con solamente nueve por disputarse.

Marcelino tiene a su disposición a toda la plantilla salvo los lesionados de larga duración Juan Foyth y Pau Cabanes, siendo Logan Costa la principal novedad en la convocatoria.

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