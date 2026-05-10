La incómoda situación de Iñigo Pérez en el Rayo: "La final de Leipzig no influye en mi futuro, la decisión está clara"

El Villarreal CF y Marcelino García Toral separarán sus caminos a partir del 1 de julio próximo, como anunciaron ambas partes este pasado lunes, tras no alcanzar un acuerdo de renovación. Ello provocó que ambas partes decidieran no anunciar el futuro de ambos hasta no lograrse matemáticamente el objetivo europeo, que era clasificarse para la próxima edición de la Champions League.

El último mes previo a sellar el billete matemático para la Liga de Campeones no fue sencillo para Marcelino, que debía comparecer un mínimo de dos veces ante los medios de comunicación, en las previas de los partidos y después de los mismos, en las que debía mandar balones fuera al ser cuestionado sobre su futuro: "Hay que seguir los procesos, lo anunciaremos cuando la clasificación del Villarreal y su objetivo europeo está matemáticamente conseguido".

Finalmente, el pasado lunes tanto el Submarino como el técnico asturiano anunciaron la decisión de separar sus caminos, tras lograr el pasaporte para la Champions tras golear al Levante en el Estadio de la Cerámica.

Marcelino saluda en la primera vuelta en La Cerámica a Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano y el elegido para reemplazarle en el Villarreal CF. / Manolo Nebot

El problema es ahora de Iñigo Pérez

El elegido por la dirección deportiva del Villarreal para sustituir a Marcelino es el actual técnico del Rayo Vallecano, Iñigo Pérez, quien se encuentra en una tesitura complicada ante los medios de comunicación que habitualmente siguen la información del Rayo Vallecano, quienes pretenden saber qué decisión ha tomado el preparador navarro al respecto.

El club de la Plana Baixa y el entrenador natural de Pamplona, de 38 años, tiene un principio de acuerdo por dos temporadas más otra opcional a partir del próximo 1 de julio. Pero, al igual que le sucedía a Marcelino, se ha pactado no oficializar acuerdo alguno hasta que el Rayo no haya cumplido sus objetivo, es decir, certificar la permanencia matemática (que ya la tiene prácticamente virtual, más si cabe si este lunes vence en Vallecas al Girona) y que finalice su participación en la UEFA Europa Conference League, en la que ha alcanzado la final, la cual se disputará el miércoles 27 de mayo en Leipzig ante el Crystal Palace londinense de Inglaterra.

Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, es el elegido por el Villarreal para reemplazar a Marcelino en el banquillo 'groguet'. / Kiko Huesca

Situación incómoda

Es por ello que este domingo, en la comparecencia previa de Iñigo Pérez para analizar el Rayo-Girona de este lunes (21.00 horas), han vuelto a sondear al preparador navarro sobre su situación con vistas a la próxima campaña. Y el futuro entrenador del Villarreal ha tenido que emular a Marcelino, aunque ha reconocido que ya ha tomado una determinación. "No creo que influya nada la final de Leipzig en mi futuro. No me muevo en esos parámetros. Es una decisión que creo que está clara por mi parte y meditada. No corresponde ahora hablar, solo decir que estoy tremendamente feliz ahora mismo", ha explicado el pamplonica.

"Han sido días preciosos en cuanto a lo que se ha conseguido --la clasificación para la final de la Conference League-- para poder saborearlo. Por eso ayer tuvimos descanso pero la cercanía del calendario entre partidos nos centra en el Girona. Mañana es un partido igual o más importante que el que jugamos el otro día en Estrasburgo porque nos da ese título de salvación", confesó.

Iñigo Pérez, actual entrenador del Rayo Vallecano, es el elegido para reemplazar a Marcelino en el Villarreal CF. / Manolo Nebot Rochera

Ilias Akhomach, muy justo pero podría jugar la final

A su vez, otro groguet en el Rayo Vallecano es Ilias Akhomach, cedido por el Villarreal hasta el 30 de junio y que en verano regresará a la disciplina amarilla a las órdenes de Iñigo Pérez. El jugador se marchó con problemas físicos de la vuelta de semifinales de la Conference League ante el Estrasburgo. El técnico indicó que el marroquí no jugará el lunes, aunque podría estar en la final de Leipzig.

"Ilias tiene una lesión muscular y los tiempos son justos. Álvaro García pasó por lo mismo y con Ilias ojalá que pase lo mismo. Está fastidiado porque ve en el horizonte esa final y no poder jugar le duele", concluyó un Iñigo Pérez del que en Vallecas esperan que desvele un futuro que será de color amarillo.