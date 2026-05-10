Marcelino, después del Mallorca-Villarreal: "Nos vamos con un punto, pero estamos satisfechos"

Marcelino García Toral se marchó de Son Moix con la sensación de haber dado un paso más hacia el objetivo del tercer puesto. El técnico valoró el empate ante el Mallorca como un ejercicio de competitividad y respeto a la competición, en un encuentro que calificó como “el esperado” por la presión hombre a hombre del conjunto balear y las complicadas condiciones de juego a las 14:00 horas.

Además, elogió la capacidad de reacción de Arnau tras su error antes del descanso y destacó el nivel mostrado por Renato Veiga, al que considera un central con “un gran presente y un futuro importante”. Marcelino también restó importancia a que fuera su primer partido tras anunciarse oficialmente su salida del Villarreal a final de temporada, insistiendo en que él ya conocía su situación personal hace tiempo.

Lee las declaraciones del técnico al completo a continuación.

El equipo ha competido

Teníamos la clara idea de que no había otra posibilidad, por el respeto a la competición y porque tenemos un buen aliciente que es quedar terceros. Sumando tres hoy, casi lo teníamos. Sumamos solo uno, pero estamos satisfechos.

El primer gol de Muriqi

No lo he preguntado nada al árbitro, pero yo creo que es gol. No me parece que intercede en la acción y, como no intercede, creo que luego se aprovecha de una acción del juego. Si me hubiera pasado a favor y me lo hubieron anulado, estaría enfadado. No creo que haya sido injusta esa decisión.

Aitor Aguirre

Error y gran partido de Arnau

El fútbol está compuesto de aciertos y errores. Los jugadores que más aciertos acumulan tienen más rendimiento. Precisamente lo que considero importante es que en un momento que era la última jugada del primer tiempo, hayas cometido un error, pero te haya servido para seguir focalizando la atención en el juego y centrado en la siguiente acción. Creo que fue nuestro jugador más destacado en el segundo tiempo. Estoy muy contento por su reacción.

Partido esperado

Era más o menos el partido que esperaba. Sabíamos que era un equipo que nos iba a ir hombre a hombre y teníamos que salir de esa situación. El segundo tiempo el Mallorca nos apretó mucho. Jugar un partido como este a las 14:00 horas de la tarde, son circunstancias que dificultan el juego. A mí me gusta tener como idea que si hubiera sido quién decidiera, no hubiera puesto un partido a las 14:00 en Palma. Creo que a otra hora se hubiera visto un partido más vistoso y preciso.

Primer partido desde su adiós oficial

La única diferencia de este con el resto es que es después de que se anunciara que finalizaba mi contrato a final de temporada. La situación diferente es que ya habíamos asegurado la Champions la jornada pasada e igual estábamos un poco más relajada. Mi situación personal no ha afectado porque ya sabía hace meses cuando finalizaba mi vinculación con el Villarreal.

¿Cómo ve a Renato Veiga?

Me parece que es un gran futbolista, como también me gustó mucho Rafa (Marín) que estuvo muy atento delante de un delantero que es el segundo máximo goleador de LaLiga. Renato creo que tiene un gran presente y un futuro importante. Va a cumplir 23 años y todos sabemos que para un central su mayor rendimiento es cuando supera esa fecha de los 22 años.