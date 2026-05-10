La previa del Mallorca-Villarreal | La guinda a la exitosa etapa 2.0 de Marcelino pasa por Palma

Todo en la vida tiene un principio y un fin. El Villarreal CF, tras conseguir el objetivo de disputar la Champions por segunda vez consecutiva, anunció el pasado lunes que la etapa 2.0 de Marcelino García Toral finalizará al término de esta temporada, tras no llegar a un acuerdo de renovación. Un nuevo rumbo, como la pareja que rompe la relación y está abiertos a conocer otras personas. Pero Marce es un entrenador muy querido y se marchará, esta vez sí, por la puerta grande, como los toreros.

En esta situación, el Submarino se mide al Mallorca (14.00 horas, Movistar+) con el trabajo más que realizado y la ambición de zarpar tres puntazos en la isla para encarrilar el tercer puesto en una batalla ante un Atlético de Madrid deprimido por su palo en Champions. Ese será el colofón a la 25/26: despedir al asturiano en la última jornada ante una afición entregada.

Marcelino. / VILLARREAL CF

Dos récords más a la vista

Si no es suficiente motivación arrebatar la tercera posición al Atlético de Madrid (solo el Girona sin pertenecer al top-3 lo ha hecho en los últimos 15 años), el conjunto amarillo tiene dos golosos incentivos, como una buena ensaimada, en las últimas cuatro jornadas. El primero, nada sencillo, es superar el récord de puntuación en Primera que ostenta Pellegrini con los 77 que sumó en el año del subcampeonato (2007/2008). Quedan 12 y suma 68. Hagan sus cuentas. Si lo gana todo sumará 80 puntos. De puntos a goles y tira porque te toca. Es la otra barrera que puede derribar este Submarino tan fiable y demoledor en Liga. Con 64 goles, si marca ocho más superará los 71 del curso pasado. Esta es la obra de Marcelino en su versión 2.0.

Mix de suplentes y titulares

Acertar el once de Marcelino, que anunció moderadas rotaciones, será prácticamente un ejercicio de ingeniería. El asturiano dispone a toda su plantilla a excepción de Juan Foyth y Pau Cabanes, y hará un mix de suplentes y titulares. Arnau Tenas se ha ganado el derecho a finalizar la Liga como titular. Al igual que Freeman, con Mouriño ya disponible. Está mucho más adaptado que al principio. En el eje de la zaga, Renato y Pau podrían ser la pareja, con Cardona en el lateral izquierdo. Parejo, Gueye y Comesaña pelean por un puesto en el centro del campo, con Moleiro o Alfon y Pepe o Buchanan en las alas. Arriba, Mikautadze podría formar junto a Oluwaseyi, con opciones para Gerard Moreno y Ayoze.

Un Mallorca en apuros

En un contexto de partido con el rival jugándose la vida, el Mallorca intentará ahogar al Submarino a base de intensidad. Demichelis cambió la dinámica tras la salida de Arrasate pero sigue en el larguísimo vagón que lucha por salir del descenso, con 38 puntos. Con dos ausencias clave en defensa como Maffeo y Raillo por sanción, Mascarell hará de central en un equipo más jugón (Darder, el exgroguet Morlanes, Samu Costa y Pablo Torre). Virgili o Luvumbo aportarán el vértigo y Muriqi el gol. El kosovar suma 21 goles, a uno del pichichi. El descenso y el tercer puesto pasan por Palma de Mallorca.