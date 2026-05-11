Comesaña rompe el silencio de la plantilla y pone en valor la etapa de Marcelino: "Su despedida será un día bonito por todo lo logrado"

Desde el anuncio de la salida de Marcelino, ningún futbolista del Villarreal había explicado públicamente cómo comunicó el técnico su decisión al vestuario ni cómo valora el grupo su segunda etapa. Santi Comesaña, uno de los futbolistas que más ha crecido bajo las órdenes del asturiano, fue el primero en poner voz a ese sentir interno.

El centrocampista gallego no lo tuvo fácil en sus primeros meses como ‘groguet’. Llegó en el verano de 2023 junto a Ben Brereton y Denis Suárez en un hat-trick de fichajes a coste cero. De los tres, el rendimiento de Comesaña fue claramente el acierto. Aunque los inicios fueron espinosos. La inestabilidad del equipo, marcada por la salida de Quique Setién y el posterior paso de Pacheta, tampoco ayudó en su adaptación. Sin embargo, la llegada de Marcelino cambió completamente su escenario.

Mallorca- Villarreal. / Agencias

En el top de los jugadores con más minutos

Con el técnico asturiano encontró continuidad, confianza y un contexto ideal para explotar sus virtudes hasta convertirse en una pieza imprescindible. ¿Saben quién es el futbolista del conjunto amarillo con más minutos en Liga? Renato Veiga (3.226). ¿El segundo? Comesaña (3.068), pese a ocupar una demarcación de enorme desgaste y competir cada semana con futbolistas como Pape Gueye, Thomas Partey o Dani Parejo. “Estoy a disposición del míster. Cuando me mete en el once juego y cuando no, intento aportar desde el banquillo. Lo que me toque jugar, lo jugaré encantado”, señaló sobre cómo se encuentra en esta recta final.

No suele ocupar portadas ni acaparar focos, pero representa el perfil de jugador que cualquier entrenador quiere tener. Trabajo, disciplina táctica, recorrido y competitividad. Un futbolista que ha terminado ganándose también peso dentro del vestuario hasta convertirse en uno de los capitanes del equipo.

Comesaña tras el partido en Mallorca. / AITOR AGUIRRE

Sobre Marcelino

Precisamente por eso, sus palabras sobre Marcelino cobran todavía más valor. El gallego ensalzó la gestión del técnico en este contexto de despedida y destacó la naturalidad con la que el grupo está afrontando la situación: “Marce es un profesional y lo ha demostrado. Él ya lo sabía desde hace tiempo, pero no quiso decirnos nada para que no influyera en el equipo y no nos ha influido. Cuando nos lo comunicó, el mensaje fue seguir igual, preparando los partidos como siempre. Él quiere quedar tercero y nosotros también. El día de su despedida será algo bonito por todo lo conseguido estas temporadas”, comentó.

Y qué mejor manera de cerrar esta etapa que batiendo los 77 puntos logrados por el Villarreal de Pellegrini. Un reto histórico que no inquieta en el vestuario: “Siempre es bonito batir un récord del club, pero no estamos pendientes de eso. Vamos partido a partido. Queremos disfrutar y, si al final logramos ese récord, estaremos súper orgullosos”, agregó.

Marcelino. / VILLARREAL CF

Ganas de revancha en Champions

Le dolió mucho la negativa Champions del Submarino y sin duda es uno de los grandes retos el próximo curso. Resarcirse y demostrar que este grupo de futbolistas puede competir muchísimo mejor en esta competición: “Vamos a ir con la lección aprendida y con muchas ganas de revancha, sabemos que pasaron cosas que no nos beneficiaron. Muchos éramos nuevos en la competición y nos dimos cuenta que eso era otra cosa, era otro nivel. Vamos a dar otra cara, a dar otra versión. No por cambios de jugadores, sino por conocerla y tener esa experiencia.

Comesaña será además uno de los pocos futbolistas de la actual plantilla que conoce de primera mano a Íñigo Pérez, elegido para relevar a Marcelino, después de coincidir con él en el Rayo Vallecano durante la etapa de Iraola, tres temporadas.

Por último, sobre la igualdad de LaLiga y la dureza de este tramo final del campeonato, el mediocentro también dejó una reflexión significativa: “Es normal. Todos los equipos se están jugando muchísimo. Ahora viene el Sevilla y los equipos que pelean por abajo aprietan muchísimo en los últimos minutos, aunque vayan empatando o perdiendo. Está pasando en toda la Liga. Nosotros supimos aguantar y se está viendo que es muy difícil ganar. Los equipos de mitad de tabla tienen muy pocos puntos y nosotros estamos donde estamos, que es algo muy meritorio. Queremos ser terceros”, finalizó ambicioso.