La radiografía de los jugadores del Villarreal ante el Mallorca: ¡Vota al mejor!
El Submarino suma un punto en Son Moix con un gol de Ayoze Pérez desde los once metros
Arnau Tenas
|6| Grave error dejando en bandeja el gol de Muriqi. En la segunda parte se rehizo con tres excelentes paradas.
Santi Mouriño
|7| Muy serio en su regreso. Contundente y ganador de duelos ante un Luvombo peligroso. Máxima fiabilidad.
Rafa Marín
|6| Concentrado en el juego aéreo ante Muriqi. Algún error fuera de zona pero en líneas generales, partido muy serio.
Renato Veiga
|8| Partidazo de Veiga, defensor primario de Muriqi. Poderoso y líder de la zaga. Inició con criterio la salida.
Sergi Cardona
| 7| Provocó el penalti y se internó con mucho peligro por la banda. Tuvo el 0-2 y en defensa mostró solidez.
Thomas Partey
|5| Aportó criterio pero no es el jugador que lideró el centro del campo del Arsenal. De más a menos.
Santi Comesaña
|5| Incansable en un duelo complicado con mucho jugón en frente. Acabó cansado y cometió dos pérdidas peligrosas.
Alfon González
|4| Peleón pero apagado. No fue el Alfon de San Mamés y no desbordó por la banda izquierda. Pasó de puntillas.
Tajon Buchanan
|6| Desacertado en dos contraataques clarísimos que perdonó. Aportó velocidad y fue un incordio para Mojica.
Tani Oluwaseyi
|5| Lanzó la presión con su imponente físico y dispuso de alguna opción al espacio. No encontró el remate.
También jugaron
Moleiro | 6 |. Frescura.
Pepe | 5 |. Sin regate.
Gerard Moreno | 5 |. Precipitado.
Mikautadze | 5|. Errático.
Parejo | 6 |. Pausa.
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