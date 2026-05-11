Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores CastellónCierre comercio tradicionalPárking vandalizadoColas LidlJubilación anticipadaMuerte Guardia Civil
instagramlinkedin

La radiografía de los jugadores del Villarreal ante el Mallorca: ¡Vota al mejor!

El Submarino suma un punto en Son Moix con un gol de Ayoze Pérez desde los once metros

Los jugadores del Villarreal celebran el 0-1 de Ayoze Pérez

Los jugadores del Villarreal celebran el 0-1 de Ayoze Pérez / CATI CLADERA

Aitor Aguirre

Palma (Enviado Especial)

Arnau Tenas

|6| Grave error dejando en bandeja el gol de Muriqi. En la segunda parte se rehizo con tres excelentes paradas.

Santi Mouriño

|7| Muy serio en su regreso. Contundente y ganador de duelos ante un Luvombo peligroso. Máxima fiabilidad.

Rafa Marín

|6| Concentrado en el juego aéreo ante Muriqi. Algún error fuera de zona pero en líneas generales, partido muy serio.

Renato Veiga

|8| Partidazo de Veiga, defensor primario de Muriqi. Poderoso y líder de la zaga. Inició con criterio la salida.

Sergi Cardona

| 7| Provocó el penalti y se internó con mucho peligro por la banda. Tuvo el 0-2 y en defensa mostró solidez.

Thomas Partey

|5| Aportó criterio pero no es el jugador que lideró el centro del campo del Arsenal. De más a menos.

Santi Comesaña

|5| Incansable en un duelo complicado con mucho jugón en frente. Acabó cansado y cometió dos pérdidas peligrosas.

Alfon González

|4| Peleón pero apagado. No fue el Alfon de San Mamés y no desbordó por la banda izquierda. Pasó de puntillas.

Vídeo: La afición del Mallorca canta el himno a capela ante el Villarreal

Vídeo: La afición del Mallorca canta el himno a capela ante el Villarreal

Aitor Aguirre

Tajon Buchanan

|6| Desacertado en dos contraataques clarísimos que perdonó. Aportó velocidad y fue un incordio para Mojica.

Tani Oluwaseyi

|5| Lanzó la presión con su imponente físico y dispuso de alguna opción al espacio. No encontró el remate.

También jugaron

Moleiro | 6 |. Frescura.

Pepe | 5 |. Sin regate.

Gerard Moreno | 5 |. Precipitado.

Mikautadze | 5|. Errático.

Noticias relacionadas y más

Parejo | 6 |. Pausa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents