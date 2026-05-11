La radiografía de los jugadores del Villarreal ante el Mallorca: ¡Vota al mejor!

|6| Grave error dejando en bandeja el gol de Muriqi. En la segunda parte se rehizo con tres excelentes paradas.

|7| Muy serio en su regreso. Contundente y ganador de duelos ante un Luvombo peligroso. Máxima fiabilidad.

Rafa Marín

|6| Concentrado en el juego aéreo ante Muriqi. Algún error fuera de zona pero en líneas generales, partido muy serio.

Renato Veiga

|8| Partidazo de Veiga, defensor primario de Muriqi. Poderoso y líder de la zaga. Inició con criterio la salida.

Sergi Cardona

| 7| Provocó el penalti y se internó con mucho peligro por la banda. Tuvo el 0-2 y en defensa mostró solidez.

Thomas Partey

|5| Aportó criterio pero no es el jugador que lideró el centro del campo del Arsenal. De más a menos.

Santi Comesaña

|5| Incansable en un duelo complicado con mucho jugón en frente. Acabó cansado y cometió dos pérdidas peligrosas.

Alfon González

|4| Peleón pero apagado. No fue el Alfon de San Mamés y no desbordó por la banda izquierda. Pasó de puntillas.

Aitor Aguirre

Tajon Buchanan

|6| Desacertado en dos contraataques clarísimos que perdonó. Aportó velocidad y fue un incordio para Mojica.

Tani Oluwaseyi

|5| Lanzó la presión con su imponente físico y dispuso de alguna opción al espacio. No encontró el remate.

También jugaron

Moleiro | 6 |. Frescura.

Pepe | 5 |. Sin regate.

Gerard Moreno | 5 |. Precipitado.

Mikautadze | 5|. Errático.

Parejo | 6 |. Pausa.