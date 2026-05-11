Ayoze Pérez se reencuentra con el gol en el Villarreal casi cinco meses después

No está siendo una temporada sencilla para Ayoze Pérez, todavía vigente Zarra de LaLiga tras marcar 19 goles en su primer año de amarillo. El tinerfeño fue uno de los futbolistas más destacados del Submarino el día de ayer en el encuentro frente al Mallorca en Son Moix, participando en la creación de la mayoría de ocasiones en la zona de tres cuartos y marcando el único tanto de penalti con suspense, después de que Leo Román adivinara el lado y lograra tocar el balón, a la media hora de partido.

Un gol que rompe una larga sequía, ya que no marcaba desde el 17 de diciembre en la eliminación de Copa del Rey contra el Racing de Santander en el Sardinero. Sin embargo, en el campeonato liguero la mala dinámica goleadora se extendía hasta el 30 de noviembre, cuando contribuyó en la victoria grogueta por 2-3 en el Reale Arena ante la Real Sociedad anotando el primer gol del encuentro.

Sin embargo, la mala noticia fue que tuvo que ser sustituido en el minuto 70 tras sufrir una molestia debido a las altas temperaturas y a la falta de rodaje, puesto que había disputado aproximadamente 50 minutos en los últimos ocho encuentros. El propio jugador deslizó que se trataba solamente de unos calambres y que iba a poder estar disponible para las tres jornadas que restan de liga.

Ayoze Pérez, primer goleador de la tarde / LaLiga

La valoración del encuentro del ariete 'groguet'

"Una pena no haber conseguido los tres puntos, pero aumentamos un punto con solamente nueve por disputarse", comenzó su declaración el delantero canario. "Siempre es difícil en este tramo de temporada, con equipos jugándose la vida. Especialmente cuando tienes que ir a su campo", confesaba Ayoze, antes de adelantar que "hay que hacerlo bueno el próximo miércoles contra el Sevilla".

El atacante también defendió a su comapñero, Arnau Tenas: "Los errores forman parte del fútbol. Al final las intervenciones que tuvo en la segunda parte, son el claro ejemplo de que sabe reponerse", concluyó.