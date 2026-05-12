La camiseta de Arnau Tenas, el gran tesoro del viaje de Carme a Mallorca con el Villarreal: “Me la llevo para siempre”

Mari Prades y Carme Sancho, madre e hija, fueron las afortunadas del sorteo de suscriptores de Mediterráneo que les permitió viajar a Palma de Mallorca junto a la expedición del Villarreal CF. Un premio que, más que un viaje, se convirtió en una experiencia difícil de olvidar y que Carme resume con una frase clara: “un tesoro que guardaré enmarcado en casa”. Ni más ni menos que la camiseta de su jugador favorito.

La gran protagonista fue Carme Prades, de 13 años, que se enamoró del Villarreal desde muy pequeña, con solo cuatro años. “Su abuelo la llevó y le encantó… desde entonces lo sigue todo. Yo menos…”, comenta entre risas su madre, que también viste los colores del Submarino, aunque sin la misma intensidad que la pequeña.

Galería: La experiencia de los suscriptores de Mediterráneo en el viaje del Villarreal a Mallorca / Aitor Aguirre

Pese a su edad, Carme ya acumula recuerdos imborrables. Estuvo en San Mamés en el 1-2 de hace varias semanas, también en el Metropolitano, pero si tiene que elegir un momento, no duda: Belfast, hace cinco años, en aquella final de la Supercopa de Europa contra el Chelsea. “Fue muy especial, diferente a todo”, recuerda.

Su jugador favorito es portero

Pero este viaje a Palma ha tenido un hilo conductor muy claro: Arnau Tenas. Su jugador favorito, una elección poco habitual en la grada, pero totalmente suya, ha marcado gran parte de la experiencia. El primer momento llega incluso antes del partido, en el aeropuerto, donde consigue la primera foto con el portero. A partir de ahí, la ilusión del viaje crece todavía más. “Soy tu mayor fan”, “gracias”, acompañado de una sonrisa, fueron algunos de los instantes compartidos.

Aitor Aguirre

“Han sido humildes, se han acercado, en general todo muy bien. Viajar con ellos, verlos dentro del avión, verlos pasar al lado, que casi no cabían… luego salir en la puerta del hotel e impresiona. Eso ya se queda en el corazón. Hemos estado en la catedral, cenamos por el casco antiguo”, detalla la madre sobre la experiencia en Palma.

Apoya a Arnau

Ya en lo deportivo, el partido también tuvo su historia. Arnau Tenas fue protagonista con un error inicial, algo que Carme lamentó en directo, aunque después el portero se rehízo con varias intervenciones de mérito. “Me ha dado pena el error, pero luego ha parado mucho”, comenta.

Galería: La experiencia de los suscriptores de Mediterráneo en el viaje del Villarreal a Mallorca / Aitor Aguirre

Pero el gran recuerdo llegó después del encuentro: Arnau Tenas cumplió lo prometido y le regaló la camiseta firmada. “Es lo que más ilusión me hace, me la llevo de recuerdo para siempre”, reconoce Carme, que ya la convierte en el gran tesoro del viaje.

Por último, Mari también quiso poner en valor el momento del equipo y el trabajo de Marcelino en esta segunda etapa: “Ha sido nuestro salvador. Lo ha hecho muy bien”, resume la madre. Una historia que empezó con un sorteo, continuó con un viaje… y ha acabado con una camiseta que ya es el gran tesoro de Carme Prades.