Las cuentas sobre cuándo podría certificar el Villarreal la tercera posición matemática de LaLiga: ¿Será este miércoles?

¿Cuándo puede certificar matemáticamente el Villarreal CF la 3ª posición en el campeonato nacional de Liga de Primera División? Es la gran pregunto que se hace la familia grogueta cuando apenas restan tres jornadas para finalizar el torneo doméstico.

Al respecto, cabe destacar que el Submarino asegurará la tercera plaza del campeonato de Liga si es capaz de imponerse al Sevilla en La Cerámica este miércoles (19.00 horas) y el Atlético no logra derrotar al Osasuna en El Sadar este martes (21.30 horas) o si empata ante el equipo andaluz y el madrileño cae en Pamplona. Es decir, el Villarreal será tercero matemáticamente si mejora lo que haga el conjunto rojiblanco en Pamplona.

El combinado de la Plana Baixa ocupa actualmente la tercera posición del campeonato con 69 puntos a falta de 3 jornadas y aventaja en 6 puntos al Atlético (63), que es cuarto en la tabla.

Simeone, en la rueda de prensa de este pasado lunes para medirse a Osasuna. / Agencias

Recta final

De esta manera, si el equipo dirigido por Marcelino consigue una victoria alcanzará los 72 puntos y será inalcanzable para el conjunto madrileño si este no es capaz de sumar los tres puntos contra el Osasuna.

Si la actual distancia se mantiene a falta de dos jornadas, el Villarreal no tendrá asegurada la tercera posición ya que el 'gol average' particular no está decidido, puesto que todavía falta por disputar el partido en La Cerámica tras la derrota grogueta por 2-0 registrada en el Metropolitano en la primera vuelta.

Un empate contra el Sevilla también le serviría al conjunto amarillo pero en ese caso el Atlético tendría que perder en Pamplona.

Los jugadores del Sevilla celebran un gol ante la Real Sociedad. / Agenias

Medio millar de hispalenses en La Cerámica

En dicho partido, correspondiente a la 36ª jornada de LaLiga, en el que más de 500 aficionados del Sevilla apoyarán a su equipo este miércoles en el Estadio de la Cerámica, en un desplazamiento para el que el club ha bonificado gran parte del coste de los autobuses hasta la localidad de la Plana Baixa.

El Sevilla informó este pasado lunes de que ya han sido vendidas más de medio millar de entradas para ese partido en Villarreal, para el que el club sevillano dispone de 600 localidades, el cupo máximo que puede ofrecer el Submarino.

LaLiga dio a conocer también este lunes los horarios correspondientes a la 38ª jornada en Primera División. / LaLiga

Ante el Atlético, el domingo 24 de mayo

a su vez, LaLiga dio a conocer también este lunes los horarios correspondientes a la 38ª jornada en Primera División, la última que cerrará el campeonato. En la misma, todos los partidos (excepto el del Submarino) se disputarán el sábado 23 de mayo a las 21.00 horas; mientras que el Villarreal-Atlético de Madrid será el domingo 24, a las 21.00 horas en el Estadio de la Cerámica.