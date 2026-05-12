Marcelino no baja el pistón en el Villarreal: "Queremos terminar terceros"

Marcelino García Toral considera excelente la temporada liguera que está cuajando el Villarreal CF en el presente ejercicio. Es por ello que el entrenador asturiano puso en valor la campaña de los suyos en la víspera a enfrentarse en la tarde de este miércoles al Sevilla en el Estadio de la Cerámica (19.00 horas).

"Nos gustaría terminar la competición como terceros", indicó. "Hemos ocupado esta posición en muchísimas jornadas. También hemos sido primeros y segundos, pero terceros más que ninguna otra. Todo esto indica la regularidad del equipo", señaló el técnico, que añadió que el Villarreal desea "ratificar esta posición con un nuevo triunfo" ante el Sevilla.

El entrenador admitió que aún quedan alicientes para su equipo, como lograr la mayor puntuación o batir el récord goleador, y aseguró que espera un rival "complicado, súper intenso y competitivo" en busca de los puntos.

Marcelino. / VILLARREAL CF

Elogios al Sevilla y a su técnico

"Con la llegada del nuevo entrenador ha habido un cambio de dinámica, sobre todo en casa. Han enlazado dos resultados positivos que les alejan bastante del descenso. Yo creo que casi definitivamente", comentó Marcelino, que añadió que los últimos resultados pueden haber quitado al Sevilla "la ansiedad" y aportarle "seguridad".

El técnico defendió que su equipo "no es juez de nada", en alusión a los últimos enfrentamientos ante rivales implicados en la lucha por la permanencia, y reiteró que el Villarreal quiere ganar "porque nuestra obligación es ofrecer el máximo rendimiento y capacidad y por respeto a la competición".

Marcelino, en la rueda de prensa en la que explicó cómo se siente tras confirmarse que no seguirá en el Villarreal. / Aitor Aguirre

Virtudes ofensivas

El asturiano justificó la excelente racha como local de su equipo, que solo ha encajado dos derrotas en Liga, al señalar que los buenos resultados iniciales dieron "confianza".

"Metemos goles, nos generan poco y somos dinámicos", explicó el preparador, que volvió a señalar como clave del partido "ser contundentes en las áreas".

El Villarreal homenajeará a Marcelino en la última jornada ante el Atlético en la fiesta de celebración de la Champions League en La Cerámica. / Villarreal CF

Agradecido

Marcelino agradeció los elogios de Luis García Plaza a los números del Villarreal en su estadio, si bien precisó que "también son extraordinarios en general", ya que recordó que su equipo aventaja en seis puntos al Atlético de Madrid y está a ocho del Real Madrid.

En este sentido, el entrenador admitió que, en el caso de que el Atlético no gane esta jornada, "sería maravilloso celebrar la tercera plaza junto a la afición con una nueva victoria y con buen juego y goles".

El técnico anunció que realizará "bastantes cambios" en la alineación respecto al partido ante el Mallorca y confirmó que las molestias físicas de Pape Gueye no deberían impedirle disputar el encuentro ante el Sevilla.