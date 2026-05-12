El Villarreal 'ata' a uno de los valores de la Cantera Grogueta hasta junio de 2027
Nizar El Jmili, que milta en el Villarreal B, ve premiada su gran proyección con la ampliación de su contrato por un año más
Nizar El Jmili Ben Hamou, que este martes ha renovado por el Villarreal CF hasta junio de 2027, irrumpió en el Villarreal B en esta segunda vuelta. Apuesta de David Albelda porque este escurridizo jugador de banda, muy ofensivo, empezó a despuntar en el segundo filial, en Tercera Federación. Entre ambos equipos lleva disputados 32 encuentros en el presente campeonato liguero, junto a cinco goles. El pasado domingo firmó su segundo gol en Primera Federación, en Can Dragó frente al Europa (3-3).
Nacido en Castellón el 30 de noviembre de 2004, este joven y desequilibrante futbolista que ha dado muchas vueltas a nivel futbolístico. Su primer equipo fue el CD Roda, para después pasar por el Salesianos-Burriana, dos temporadas en el Valencia CF (alevín e infantil), regreso a la cantera del Villarreal-Roda donde permaneció cinco campañas, luego pasó por el Primer Toque, Almazora juvenil y desde 2020 de nuevo en la ‘Cantera Grogueta’.
Ya dio los primeros destellos la pasada campaña en Tercera con el CD Roda: 11 goles en 35 partidos. Fue reclutado para jugar esta temporada en el Villarreal C, pero rápidamente fue ascendido al primer filial. Se conformó que seguirá ligado al club de la Plana una temporada más, hasta junio de 2027.
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